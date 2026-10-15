Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác về công nghệ tương lai và tăng trưởng xanh

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Chiều 15/10, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 12-17/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Seoul, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối Nghệ An-Hàn Quốc với chủ đề "Nghệ An - Điểm đến mới cho công nghiệp xanh, năng lượng, kinh tế số, du lịch và lao động chất lượng cao."

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sự kiện thu hút khoảng 100 đại biểu gồm lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), các tập đoàn lớn như SK Group (SK Innovation, SK Telecom), Hiệp hội Phương tiện Di chuyển Thông minh Toàn cầu (GEAN), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc (BAViK), đại diện lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp các địa phương Hàn Quốc (tỉnh Gyeonggi, thành phố Jeonnam-Gwangju, thành phố Namyangju, thành phố Seongnam) cùng đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc và các đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp (VSIP, Hoàng Thịnh Đạt).

Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị kết nối Nghệ An-Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN )

Hội nghị là sự kiện xúc tiến đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ tương lai, năng lượng sạch, kinh tế số, logistics và phát triển bền vững.

Đây cũng là cơ hội để tỉnh Nghệ An trực tiếp giới thiệu những tiềm năng vượt trội, không gian phát triển mới và các chính sách ưu đãi linh hoạt tới cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện của Nghệ An. Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng sang công nghệ cao, năng lượng, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực.

Đánh giá Nghệ An là địa danh thiêng liêng - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ vị trí quan trọng tại Bắc Trung Bộ với nguồn nhân lực dồi dào và nhiều dư địa phát triển.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc luôn sẵn sàng đồng hành, làm cầu nối hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, mong muốn sau hội nghị hai bên sẽ có các kế hoạch hành động cụ thể với đầu mối rõ ràng và kết quả đo lường được.

Về phần mình, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh vị thế trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ của tỉnh, nêu rõ Nghệ An có tiềm năng phát triển toàn diện, từ hạ tầng kết nối đa phương thức (đường bộ, đường sắt, cảng biển nước sâu Cửa Lò, sân bay quốc tế Vinh) đến nguồn nhân lực dồi dào, với dân số khoảng 3,8 triệu người, hệ thống giáo dục-đào tạo nghề chất lượng cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định cam kết mạnh mẽ của Nghệ An trong việc tạo dựng môi trường đầu tư công bằng, thuận lợi; chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất sạch trong Khu kinh tế Đông Nam mở rộng, áp dụng cơ chế thủ tục "một cửa" thông thoáng và đảm bảo hạ tầng năng lượng sạch cho các dự án.

Tại phiên thảo luận, các đối tác Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến chính sách ưu đãi và cơ chế ESG cũng như thị trường carbon, bao gồm các chính sách cho doanh nghiệp giảm phát thải, khả năng tiếp cận nguồn điện tái tạo (DPPA) và lợi ích khi đặt nhà máy tại các khu công nghiệp tích hợp năng lượng sạch nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững toàn cầu.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất cơ khí nặng, thiết bị năng lượng (sản phẩm từ 500 - 3.000 tấn) đưa ra yêu cầu khắt khe về hạ tầng logistics và quy trình vận chuyển kết nối cảng biển trực tiếp.

Các đại biểu Hàn Quốc cũng thảo luận về cơ hội hợp tác tích hợp đào tạo ESG, trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và tìm hiểu kênh kết nối đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trực tiếp trao đổi và làm rõ các vấn đề nhà đầu tư quan tâm, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các ban, ngành cho biết tỉnh đang tập trung hoàn thiện dự án cảng nước sâu Cửa Lò, đồng thời nâng cấp sân bay quốc tế Vinh và xúc tiến đường bay thẳng Vinh-Hàn Quốc.

Tỉnh đề xuất Khu công nghiệp Đông Hồi và khu vực phụ cận cảng chuyên dụng là địa điểm tối ưu cho các dự án cơ khí nặng, thiết bị năng lượng siêu trường, siêu trọng.

Về năng lượng sạch, Nghệ An có tiềm năng quy mô lớn lên tới hơn 4.500 MW (gồm thủy điện, điện gió, điện Mặt Trời và dự án LNG Quỳnh Lập 1.500 MW do Tập đoàn SK liên doanh triển khai), đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sản xuất xanh.

Về hợp tác đào tạo và công nghiệp quốc phòng, tỉnh đánh giá cao các chương trình liên kết tiêu biểu như thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Vinh và Đại học Công nghệ Seoul, đồng thời khẳng định sẽ làm cầu nối báo cáo cơ quan trung ương để hỗ trợ kết nối khi các doanh nghiệp Hàn Quốc có đề xuất cụ thể.

Trong khuôn khổ hội nghị, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đại biểu, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Phương tiện Di chuyển Thông minh Toàn cầu.

Đây là bước đi quan trọng nhằm thu hút chuỗi cung ứng xe điện, linh kiện thông minh và các ngành công nghiệp phụ trợ vào các khu công nghiệp do Hoàng Thịnh Đạt đầu tư tại Nghệ An.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng như có chuỗi hoạt động xúc tiến hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong đó có cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn SK Innovation nhằm thúc đẩy dự án nhà máy LNG Quỳnh Lập (1,5 tỷ - 2,25 tỷ USD) và mô hình Cụm công nghiệp năng lượng chuyên biệt (SEIC); khảo sát Trung tâm dữ liệu AI Gasan của SK Telecom; làm việc với Tập đoàn Sono Trinity, Tập đoàn KSBJ Construction, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) và gặp gỡ Chủ tịch Hiệp hội Phương tiện Di chuyển Thông minh Toàn cầu bên lề hội nghị./.