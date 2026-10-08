Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức APEC

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chúc mừng bà Lee Mi Yon được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; đánh giá cao kinh nghiệm ngoại giao và tình cảm gắn bó của Đại sứ với Việt Nam; bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh bên cạnh những thành tựu nổi bật trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, sự tin cậy chính trị cùng tình cảm gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng để quan hệ hai nước phát triển bền vững, lâu dài.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị và tổ chức thành công các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian tới; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, đặc biệt trong quá trình Việt Nam chuẩn bị đăng cai Năm APEC 2027, qua đó tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao các chính sách của Chính phủ Hàn Quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho xã hội sở tại; mong muốn Chính phủ Hàn Quốc xem xét đưa tiếng Việt trở thành một trong những ngoại ngữ chính được giảng dạy tại các trường phổ thông; đồng thời nghiên cứu cơ chế miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam đi theo đoàn thông qua các doanh nghiệp lữ hành, qua đó tạo thuận lợi cho giao lưu Nhân dân và thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước.

Về hợp tác thông tin, báo chí, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa hai nước, trong đó có sự hiện diện của 5 cơ quan thông tấn, báo chí Hàn Quốc trong tổng số 31 cơ quan báo chí nước ngoài đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam; đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và khuyến khích các cơ quan báo chí Hàn Quốc tăng cường thông tin, giới thiệu về đất nước, con người, vẻ đẹp và những thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần nâng cao hiểu biết, củng cố tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Lee Mi Yon bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại sứ Lee Mi Yon nhất trí với các đề xuất của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng về việc tăng cường phối hợp chuẩn bị và tổ chức các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thông tin, báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam, qua đó tăng cường thông tin về Việt Nam và quan hệ song phương hai nước.

Đại sứ Lee Mi Yon đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, cho biết, số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc hiện đạt gần 100.000 người, đứng đầu trong số các quốc gia có du học sinh tại Hàn Quốc.

Đại sứ Lee Mi Yon nhận định đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, có tiềm năng đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả hai nước trong tương lai.

Liên quan đến hợp tác đa phương, Đại sứ Lee Mi Yon khẳng định Hàn Quốc sẵn sàng phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong công tác tổ chức APEC; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027 tiếp nối những thành công và kinh nghiệm từ việc đăng cai APEC 2017 tại Đà Nẵng.