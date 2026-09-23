Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác quản trị công

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn thăm và làm việc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến công tác nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai nước trong lĩnh vực quản trị công, tổ chức thực thi chính sách, phát triển chính phủ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công. Chuyến công tác nhằm mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Yoon Ho Jung, đồng chí Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những thành tựu của Hàn Quốc trong xây dựng nền hành chính hiện đại, phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương và bảo đảm an toàn cho người dân; khẳng định đây là những lĩnh vực Việt Nam quan tâm trao đổi, tham khảo kinh nghiệm.

Trên tinh thần hợp tác lâu dài, thiết thực, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề xuất hai bên tập trung vào các hướng hợp tác chính, gồm nâng cao năng lực quản trị và tổ chức thực thi chính sách, phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng về lãnh đạo cải cách; phát triển chính phủ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị địa phương; chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành trong tình huống khẩn cấp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã có các cuộc làm việc với Viện Nghiên cứu hành chính công Hàn Quốc; Viện Phát triển nguồn nhân lực quốc gia Hàn Quốc; Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc; Giám đốc tài chính Samsung Electronics Park Soon Cheol, tham quan Bảo tàng Đổi mới sáng tạo Samsung. Chuyến công tác góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến lược và cán bộ quản lý các cấp của Việt Nam, đồng thời góp phần cụ thể hóa và làm phong phú thêm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.