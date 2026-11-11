Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ngoài khơi

Sẽ tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp

Ngày 11/11/2026, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc (KMOU) tổ chức Hội thảo “Thị trường năng lượng Việt Nam: Triển vọng, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc” trong khuôn khổ Tuần lễ công nghiệp dịch vụ ngoài khơi Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026 (Korea - Vietnam Offshore Service Industry Week 2026).

Ông Jung Jung Tae,Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo

Hội thảo tập trung phân tích và thảo luận về triển vọng thị trường năng lượng Việt Nam, kinh nghiệm phát triển hạ tầng và công nghệ của Hàn Quốc, đồng thời nhận diện các cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn như LNG, điện gió ngoài khơi, hydrogen, dịch vụ công trình biển.

Bên cạnh đó, phiên tọa đàm trong khuôn khổ hội thảo tập trung vào 3 nhóm nội dung chính gồm: LNG và khí; công nghệ ngoài khơi và năng lượng mới, gồm điện gió ngoài khơi, công nghệ chuyển đổi và các dự án năng lượng mới; và mô hình hợp tác, tập trung vào cách thức các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc phối hợp triển khai dự án.

Phát biểu tại hội thảo, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh nhận định, Việt Nam đang đồng thời thực hiện 2 mục tiêu: Bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định phục vụ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hướng tới trung hòa carbon.

Bên cạnh đó, phát triển và khai thác tài nguyên dầu khí ngoài khơi tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Việc triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, cùng với phát triển các mỏ dầu mới, vận hành và bảo dưỡng các cơ sở khai thác hiện hữu, đang góp phần duy trì nhu cầu đối với dịch vụ công trình biển.

Hàn Quốc có thế mạnh trong lĩnh vực đóng tàu và công trình biển, từ thiết kế - kỹ thuật, chế tạo kết cấu lớn, vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi đến quản lý an toàn và quản lý tích hợp dự án; có kinh nghiệm về LNG, FSRU và đang mở rộng năng lực sang điện gió ngoài khơi, năng lượng xanh.

“Khi công nghệ và kinh nghiệm quản lý dự án của Hàn Quốc được kết hợp với sự am hiểu thực tiễn và nền tảng công nghiệp của Việt Nam, sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, không chỉ trong bảo dưỡng, hoán cải, tháo dỡ công trình biển, mà cả trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi” - Tổng Lãnh sự Jung Jung Tae khẳng định.

Ông Jung Jung Tae kỳ vọng Trung tâm Hợp tác Công nghiệp Dịch vụ Ngoài khơi Hàn Quốc - Việt Nam (được hình thành trên cơ sở hợp tác giữa VPI và ETRS của KMOU) sẽ trở thành nền tảng hợp tác thường trực, kết nối doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu của hai nước, cung cấp thông tin về thị trường, cơ chế, chính sách, hỗ trợ tìm kiếm đối tác tin cậy, trao đổi công nghệ và đào tạo nhân lực.

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh cho hay sẽ tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa dịch vụ công trình biển trở thành lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn

Tại hội thảo, TS. Phạm Quý Ngọc, Trưởng phòng Khí, Điện và Năng lượng mới, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí trình bày tham luận “Chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam: Chính sách, triển vọng nhu cầu và thị trường”, tập trung vào 4 nội dung chính gồm: Cập nhật các chính sách, dự báo nhu cầu năng lượng đến năm 2030 và 2050, đổi mới thị trường năng lượng và cơ hội hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông Kim Soon Ki, Thư ký Tổng giám đốc ETRS/KMOU và TS. Phan Minh Quốc Bình - Phó Viện trưởng VPI phát biểu tại hội thảo

Tổng công suất nguồn điện của Việt Nam dự kiến đạt 183 - 236 GW vào năm 2030, trong khi nhu cầu điện có thể tăng khoảng gấp đôi vào năm 2030 và gấp 4-5 lần vào năm 2050. Trong cơ cấu nguồn điện mới, LNG, điện gió ngoài khơi và điện hạt nhân có đóng góp quan trọng trong quá trình chuyển đổi hệ thống điện, bên cạnh yêu cầu tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo, lưới điện và các nguồn điện linh hoạt.

Trên cơ sở đó, VPI nhận diện cơ hội trong các lĩnh vực chuỗi giá trị LNG, điện gió ngoài khơi, dịch vụ ngoài khơi và tháo dỡ công trình, hydrogen và năng lượng mới. Với năng lực nghiên cứu và tư vấn trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, VPI cho biết đang tập trung khảo sát địa điểm, xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu địa chất, địa vật lý và điều kiện khí tượng - hải văn, đánh giá môi trường và an toàn, phân tích thị trường đến đánh giá và thử nghiệm các giải pháp công nghệ.

Theo VPI, sự kết hợp giữa công nghệ, kinh nghiệm triển khai của Hàn Quốc với dữ liệu, năng lực nghiên cứu của Việt Nam sẽ tạo nền tảng thuận lợi để triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn trong thời gian tới.

Ông Ko Jin Kyu, Tổng Giám đốc Hanwha Ocean đã trình bày tham luận về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực LNG và điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Theo đó, Hanwha Ocean giới thiệu các giải pháp công nghệ liên quan đến hóa lỏng LNG, trong đó nhấn mạnh hướng phát triển các hệ thống hóa lỏng theo module nhằm nâng cao hiệu quả chế tạo và lắp đặt.

Đối với lĩnh vực điện gió ngoài khơi, Hanwha Ocean chia sẻ giải pháp thiết kế, đóng mới tàu lắp đặt turbine điện gió ngoài khơi (WTIV) và trạm biến áp ngoài khơi (OSS); kinh nghiệm phát triển tàu và thiết bị, tổng thầu EPC (thiết kế - mua sắm - thi công), cung cấp tàu, vận chuyển, lắp đặt và quản lý dự án, mở ra khả năng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển chuỗi cung ứng cho thị trường điện gió ngoài khơi.

Ông Kim Soon Ki, Thư ký Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chuyển đổi Năng lượng Hàng hải (ETRS Center) của KMOU nêu, Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cùng với sự phát triển nhanh của điện khí LNG và điện gió ngoài khơi, đang tạo ra nhu cầu mới trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp ngoài khơi. Khi tiềm năng của Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm của Hàn Quốc có thể xây dựng mô hình hợp tác cùng có lợi và bền vững.

Theo TS. Phan Minh Quốc Bình, Phó Viện trưởng VPI, việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn trong các lĩnh vực LNG, hydrogen sạch, điện gió ngoài khơi và tháo dỡ, thu dọn các công trình ngoài khơi.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VPI và ETRS thuộc KMOU, Trung tâm Hợp tác Công nghiệp Dịch vụ Ngoài khơi Hàn Quốc - Việt Nam (KOVOSI) sẽ trở thành cầu nối, kết nối hoạt động nghiên cứu, công nghệ và các cơ hội kinh doanh giữa hai quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, vừa thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch sang hệ thống năng lượng bền vững hơn, TS. Phan Minh Quốc Bình, Phó Viện trưởng VPI mong muốn các tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, xác định cơ hội hợp tác cụ thể, đặt nền móng cho các dự án hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.