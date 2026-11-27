Ngày 26/11/2026, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã tham dự và phát biểu tại Hội thảo hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc về chính sách và công nghiệp khoáng sản quan trọng. Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi về định hướng chính sách, cơ hội hợp tác công nghệ, phát triển công nghiệp vật liệu và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng. Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim phối hợp tổ chức.

Phát triển nguồn cung vật liệu, tăng liên kết doanh nghiệp

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đỗ Nam Bình- Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoáng sảnquan trọng và công nghiệp vật liệu. Trong khi Việt Nam có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ, sản xuất vật liệu và công nghiệp chế tạo. Đây là những lợi thế có tính bổ trợ, tạo cơ sở để hai nước phát triển các chương trình hợp tác mang lại lợi ích lâu dài.

Ông Đỗ Nam Bình- Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp phát biểu tại hội thảo.

Định hướng của Việt Nam không chỉ dừng ở khai thác và cung cấp nguyên liệu mà hướng tới từng bước làm chủ công nghệ chế biến sâu, nâng cao giá trị tài nguyên và phát triển năng lực sản xuất vật liệu trong nước. Bộ Công Thương đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách theo hướng khuyến khích chế biến sâu, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, đại diện Cục Công nghiệp đề xuất hai bên tiếp cận từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trên cơ sở xác định nhu cầu vật liệu, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng cung ứng nguyên liệu và yêu cầu công nghệ. Từ đó, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước có thể phối hợp thử nghiệm công nghệ, đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường trước khi tiến tới sản xuất ở quy mô công nghiệp.

Bên cạnh chế biến sâu khoáng sản, ông Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực tái chế vật liệu, đặc biệt là công nghệ thu hồi các kim loại có giá trị từ phế liệu công nghiệp, pin và nam châm đã qua sử dụng. Việc phát triển lĩnh vực này không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường mà còn giúp đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp.

Với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động sản xuất tại Việt Nam, việc phát triển nguồn cung vật liệu ngay trong nước sẽ mở ra cơ hội tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hai nước, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng công nghiệp có tính bền vững.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước và chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp của hai nước.

Phát huy vai trò kết nối của Trung tâm hợp tác công nghệ khoáng sản

Hội thảo gồm hai phiên chuyên đề, tập trung vào những định hướng chính sách, pháp luật mới của Việt Nam đối với khoáng sản quan trọng và các ưu tiên chiến lược trong hợp tác khoa học, công nghệ, doanh nghiệp và kết nối giữa các tổ chức của Việt Nam và Hàn Quốc.

Cục Công nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc trong triển khai các dự án hợp tác công nghiệp.

Cục Công nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc trong triển khai các dự án hợp tác công nghiệp

Tại phiên chuyên đề thứ nhất, đại diện Cục Công nghiệp trình bày về định hướng chính sách và các quy định liên quan đến khoáng sản chiến lược, quan trọng của Việt Nam, với đại diện Cục Công nghiệp của Bộ Công Thương cùng các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và chuyên gia của Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc.

Các nội dung thảo luận tập trung vào cơ hội tham gia của đối tác nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu, chế biến sâu, liên kết khai thác với chế biến và tái chế khoáng sản; định hướng xây dựng quy định về mức độ chế biến đối với khoáng sản chiến lược, quan trọng xuất khẩu; cũng như phát triển công nghiệp vật liệu theo chuỗi giá trị, gắn với nhu cầu của các ngành công nghiệp chế tạo.

Trong đó, việc hoàn thiện chính sách quản lý xuất khẩu khoáng sản được định hướng theo nguyên tắc bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên trong nước, nâng cao giá trị gia tăng, đồng thời không phát sinh các thủ tục và chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.

Một trong những nội dung được quan tâm tại Hội thảo là Dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) “Trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng tại Việt Nam”.

Đại diện Cục Công nghiệp kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành cầu nối giữa các viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm công nghệ chế biến sâu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoạt động của Trung tâm cần gắn với việc giải quyết những bài toán công nghệ cụ thể trong thực tiễn sản xuất, đồng thời chú trọng xây dựng năng lực chuyên môn, cơ chế vận hành và nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động hiệu quả sau khi kết thúc hỗ trợ ODA.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Tại phiên chuyên đề thứ hai, chương trình tập trung vào các ưu tiên hợp tác khoa học, công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng, với sự tham gia của đại diện Hiệp hội Công nghiệp Tài nguyên và Năng lượng Hải ngoại Hàn Quốc, các doanh nghiệp LX International, POSCO International cùng các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam.

Cục Công nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc và Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim để hỗ trợ triển khai Dự án; đồng thời bày tỏ kỳ vọng những trao đổi tại Hội thảo sẽ là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước nghiên cứu, xác định các hướng hợp tác phù hợp, góp phần nâng cao năng lực công nghệ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng.