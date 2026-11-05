Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác bảo vệ bản quyền nội dung số
Sự phát triển của công nghệ số đang làm thay đổi cách sản xuất, phân phối và tiếp cận các sản phẩm phát thanh, truyền hình. Tuy nhiên, khi nội dung có thể được sao chép, phát tán xuyên biên giới chỉ trong thời gian ngắn, bảo vệ bản quyền cũng trở thành thách thức ngày càng lớn. Đây là nội dung được các cơ quan bảo vệ bản quyền Việt Nam và Hàn Quốc tập trung trao đổi tại Hội nghị giao lưu hợp tác bảo vệ bản quyền năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-han-quoc-hop-tac-bao-ve-ban-quyen-noi-dung-so-246261105153338827.htm