Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác bảo vệ bản quyền nội dung số

Trào lưu “đi chùa online” cho thấy AI đang mở ra những trải nghiệm mới trên không gian số, nhưng cũng đặt ra nguy cơ bị lợi dụng để giả mạo cơ sở tôn giáo, kêu gọi quyên góp và chiếm đoạt tiền công đức. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, bảo vệ người dùng trước những hình thức lừa đảo mới không chỉ đòi hỏi nâng cao cảnh giác mà còn cần cơ chế xác thực, cảnh báo sớm và bảo đảm an toàn giao dịch.