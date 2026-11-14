Việt Nam - Hàn Quốc đối thoại bảo tồn nghề làm giấy truyền thống
Giấy Dó của Việt Nam và giấy Hanji của Hàn Quốc không chỉ là những chất liệu thủ công lâu đời, mà còn kết tinh tri thức bản địa và bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Nhằm tìm kiếm lời giải cho bài toán giữ gìn và đưa di sản nghề giấy truyền thống vào đời sống đương đại, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nghệ nhân hai nước đã cùng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm tại cuộc hội thảo quốc tế vừa diễn ra tại Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-han-quoc-doi-thoai-bao-ton-nghe-lam-giay-truyen-thong-246261114092103613.htm