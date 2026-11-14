Việt Nam - Hàn Quốc đối thoại bảo tồn nghề làm giấy truyền thống

HNN - Giữa đại ngàn A Lưới, đồng bào Pa Cô có một lễ hội đặc biệt, thường phải qua 7 đến 10 mùa rẫy, mới tổ chức một lần gọi là Arieu Kahr. Lễ này còn là dịp để các dòng họ, làng bản gặp gỡ, hóa giải những bất hòa, thắt chặt tình đoàn kết đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.