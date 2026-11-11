Việt Nam - Hàn Quốc có nhiều dư địa hợp tác về năng lượng và dịch vụ ngoài khơi

Ông Jung Jung Tae - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC/Bnews/vnanet.vn

Ngày 11/11, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Trường Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc (KMOU) đồng tổ chức hội thảo quốc tế “Thị trường năng lượng Việt Nam: Triển vọng, kinh nghiệm và cơ hội hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc” trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp Dịch vụ ngoài khơi Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026 (Korea–Vietnam Offshore Service Industry Week 2026).

Phát biểu tại hội thảo, ông Jung Jung Tae - Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh cho biết Việt Nam đang đồng thời thực hiện 2 mục tiêu là bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định phục vụ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng hướng tới trung hòa carbon.

Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phát triển điện gió ngoài khơi đạt 6 - 17 GW trong giai đoạn 2030 - 2035 với định hướng trung và dài hạn đạt tối đa 139 GW vào năm 2050.

Bên cạnh đó, phát triển và khai thác tài nguyên dầu khí ngoài khơi tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia. Việc triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn (như chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn), cùng với phát triển các mỏ dầu mới, vận hành và bảo dưỡng các cơ sở khai thác hiện hữu, đang góp phần duy trì nhu cầu đối với dịch vụ công trình biển.

Trong khi đó, Hàn Quốc có thế mạnh trong lĩnh vực đóng tàu và công trình biển, từ thiết kế - kỹ thuật, chế tạo kết cấu lớn, vận chuyển và lắp đặt ngoài khơi đến quản lý an toàn và quản lý tích hợp dự án; có kinh nghiệm về khí LNG, kho nổi tiếp nhận và tái hóa khí LNG (FSRU) và đang mở rộng năng lực sang điện gió ngoài khơi và năng lượng xanh.

“Khi công nghệ và kinh nghiệm quản lý dự án của Hàn Quốc được kết hợp với sự am hiểu thực tiễn và nền tảng công nghiệp của Việt Nam, sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, không chỉ trong bảo dưỡng, hoán cải, tháo dỡ công trình biển, mà cả trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi”, Tổng Lãnh sự Jung Jung Tae khẳng định.

Bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Hợp tác Công nghiệp Dịch vụ Ngoài khơi Hàn Quốc - Việt Nam (KOVOSI) – liên danh giữa VPI và Trung tâm ETRS của KMOU sẽ trở thành nền tảng hợp tác thường trực, kết nối doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu của hai nước, cung cấp thông tin về thị trường, cơ chế, chính sách, hỗ trợ tìm kiếm đối tác tin cậy, trao đổi công nghệ và đào tạo nhân lực, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa dịch vụ công trình biển trở thành lĩnh vực hợp tác mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đại diện VPI, Hanwha Ocean, KOGAS-Tech, SB SUNBO và ETRS/KMOU trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: BTC/Bnews/vnanet.vn

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Phạm Quý Ngọc, Trưởng phòng Khí, Điện và Năng lượng mới, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro/VPI) thông tin, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam dự kiến đạt 183 - 236 GW vào năm 2030, trong khi nhu cầu điện có thể tăng khoảng gấp đôi vào năm 2030 và gấp 4 - 5 lần vào năm 2050.

Trong cơ cấu nguồn điện mới, LNG, điện gió ngoài khơi và điện hạt nhân có đóng góp quan trọng trong quá trình chuyển đổi hệ thống điện, bên cạnh yêu cầu tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo, lưới điện và các nguồn điện linh hoạt. Đồng thời, việc vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm 2027 cùng các cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), cải cách giá điện và sự hình thành các cơ chế liên quan đến thị trường carbon sẽ tạo động lực mới thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, VPI nhận diện cơ hội trong các lĩnh vực chuỗi giá trị LNG, điện gió ngoài khơi, dịch vụ ngoài khơi và tháo dỡ công trình, hydrogen và năng lượng mới. Với năng lực nghiên cứu và tư vấn trong toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng, VPI cho biết đang tập trung khảo sát địa điểm, xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu địa chất, địa vật lý và điều kiện khí tượng - hải văn, đánh giá môi trường và an toàn, phân tích thị trường đến đánh giá và thử nghiệm các giải pháp công nghệ.

Theo VPI, sự kết hợp giữa công nghệ, kinh nghiệm triển khai của Hàn Quốc với dữ liệu, năng lực nghiên cứu của Việt Nam sẽ tạo nền tảng thuận lợi để triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn trong thời gian tới.

Bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong phát triển hạ tầng LNG, điện gió ngoài khơi, đồng thời thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ phục vụ chuyển dịch năng lượng, ông Ko Jin Kyu, Tổng Giám đốc Hanwha Ocean-một trong ba “ông lớn” ngành đóng tàu và công trình biển ngoài khơi của Hàn Quốc đã giới thiệu các giải pháp công nghệ và năng lực triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị LNG, từ hóa lỏng khí tự nhiên, bồn chứa LNG đến phát triển hạ tầng, vận chuyển, vận hành và thu xếp tài chính cho các dự án năng lượng quy mô lớn.

Ông Ko Jin Kyu cũng chia sẻ kinh nghiệm và năng lực trong thiết kế, đóng mới tàu lắp đặt turbine gió ngoài khơi (WTIV), cung cấp trạm biến áp ngoài khơi (OSS) và thực hiện các gói EPC cho dự án điện gió.

Trong khi đó, ông Park Young Seok, đại diện KOGAS-Tech chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái LNG của Hàn Quốc và khả năng mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ tiếp nhiên liệu LNG cho tàu biển (LNG bunkering), tận dụng năng lượng lạnh LNG.

Bên cạnh đó, KOGAS-Tech cũng giới thiệu kinh nghiệm vận hành, sản xuất hydrogen, hydrogen hóa lỏng và hạ tầng tiếp nhiên liệu hydrogen, cho thấy khả năng mở rộng hợp tác từ hạ tầng khí - LNG truyền thống sang các giải pháp năng lượng mới trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Nhằm tận dụng tài sản hiện hữu và rút ngắn thời gian đưa hạ tầng nhập khẩu LNG vào vận hành, ông Yu Moo-Sung, Giám đốc điều hành SB SUNBO đã giới thiệu kinh nghiệm chuyển đổi tàu chở LNG cũ thành kho nổi chứa và tái hóa khí LNG (FSRU); từ đó giúp rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành xuống còn 18 - 24 tháng, tiết kiệm khoảng 30 - 50% chi phí đầu tư, tùy thuộc tình trạng tàu và phạm vi chuyển đổi.

Về chiến lược hợp tác ngoài khơi Hàn Quốc - Việt Nam, ông Cho Il Hyung - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chuyển đổi Năng lượng Hàng hải (ETRS Center) của KMOU đề xuất 4 chương trình hợp tác trọng điểm gồm: LNG và FSRU; lắp đặt điện gió ngoài khơi và phát triển chuỗi cung ứng; tháo dỡ, tái sử dụng các công trình ngoài khơi; và đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển dài hạn của ngành công nghiệp ngoài khơi.

Lộ trình hợp tác được KMOU đề xuất cho giai đoạn 2026 - 2029 chuyển dần từ thiết lập nền tảng hợp tác và thực hiện nghiên cứu sang lựa chọn dự án thí điểm, phát triển chuỗi cung ứng và chuẩn bị triển khai các dự án cụ thể. KOVOSI được định hướng đóng vai trò nền tảng kết nối nghiên cứu chung và nghiên cứu khả thi, kết nối doanh nghiệp và phát triển dự án, đồng thời hỗ trợ đào tạo và xây dựng năng lực.

Ông Kim Soon Ki, Thư ký Tổng giám đốc ETRS/KMOU và TS. Phan Minh Quốc Bình - Phó Viện trưởng VPI phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: BTC/Bnews/vnanet.vn

Phát biểu tại Hội thảo, ông Kim Soon Ki, Thư ký Tổng giám đốc ETRS/KMOU cho rằng Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, cùng với sự phát triển nhanh của điện khí LNG và điện gió ngoài khơi, đang tạo ra nhu cầu mới trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp ngoài khơi, từ cảng LNG và FSRU đến điện gió ngoài khơi, bảo dưỡng và tháo dỡ công trình.

Khi tiềm năng của Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm của Hàn Quốc có thể xây dựng mô hình hợp tác cùng có lợi và bền vững. Ông Kim Soon Ki cho biết ETRS và KOVOSI sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hoạt động kết nối kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường, nghiên cứu chung và các chương trình đào tạo chuyên môn.

Theo Tiến sĩ Phan Minh Quốc Bình - Phó Viện trưởng VPI, việc tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, mở ra tiềm năng hợp tác rất lớn trong các lĩnh vực LNG, hydrogen sạch, điện gió ngoài khơi và tháo dỡ, thu dọn các công trình ngoài khơi.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VPI và ETRS thuộc KMOU, Trung tâm Hợp tác Công nghiệp Dịch vụ Ngoài khơi Hàn Quốc - Việt Nam (KOVOSI) sẽ trở thành cầu nối, kết nối hoạt động nghiên cứu, công nghệ và các cơ hội kinh doanh giữa hai quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam vừa đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, vừa thực hiện các mục tiêu giảm phát thải và chuyển dịch sang hệ thống năng lượng bền vững hơn, Tiến sĩ Phan Minh Quốc Bình mong muốn các tổ chức nghiên cứu, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, xác định cơ hội hợp tác cụ thể, đặt nền móng cho các dự án hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.