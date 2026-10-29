Việt Nam gửi điện chia buồn về vụ tai nạn đường sắt tại Tây Ban Nha

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ va chạm tàu cao tốc ở tỉnh Toledo, Tây Ban Nha, ngày 28.10.2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Reuters và báo El País, vụ tai nạn xảy ra lúc 8h53 ngày 28.10 (giờ địa phương), gần thị trấn Urda, tỉnh Toledo, trên tuyến đường sắt cao tốc Madrid-Seville. Đoàn tàu AVE do Công ty Đường sắt quốc gia Tây Ban Nha (Renfe) vận hành đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo đang dừng trên cùng đường ray, khiến nhiều toa tàu trật bánh, trong đó hai toa rơi xuống bờ taluy.

Theo số liệu do El País cập nhật, ít nhất 68 người thiệt mạng, gồm 24 người trên tàu Renfe và 44 người trên tàu Iryo. Ngoài ra, 108 người bị thương, trong đó 58 người bị thương nặng. Số người tử vong đã vượt con số 46 người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tại Adamuz hồi ngày 18.1. Giới chức lo ngại số người tử vong có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm tại hiện trường chưa hoàn tất.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente cho biết hệ thống an toàn đường sắt LZB gặp sự cố vào khoảng 8h30, làm gián đoạn liên lạc giữa hạ tầng và các đoàn tàu, khiến khoảng 6 đoàn tàu trong khu vực phải tự động dừng lại.

Sau sự cố, hoạt động điều hành được chuyển sang phương thức thủ công. Trung tâm kiểm soát của Cơ quan Quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha (Adif) đã cho phép tàu Renfe tiếp tục hành trình với tốc độ bình thường, mặc dù tín hiệu đèn đỏ vẫn bật và đoàn tàu Iryo đang dừng phía trước.

Theo Bộ trưởng Puente, tàu Renfe tiếp tục di chuyển khoảng 25 km trong 17 phút trước khi xảy ra va chạm. Ông đánh giá quyết định cho tàu tiếp tục chạy là sai lầm và khó lý giải, đồng thời cho rằng trung tâm điều hành đã có đủ thời gian để phát hiện, khắc phục sai sót.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được điều tra. Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha đã bắt đầu lấy lời khai của những người có mặt tại trung tâm điều hành Adif vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Trong diễn biến mới nhất, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong những toa tàu bị phá hủy nghiêm trọng. Hơn 500 nhân viên cứu hộ cùng các phương tiện chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường. Các cơ quan chức năng cũng triển khai công tác xác định danh tính nạn nhân và hỗ trợ gia đình những người bị ảnh hưởng.

Hoạt động đường sắt trên tuyến Madrid-Andalusia tiếp tục bị gián đoạn, ảnh hưởng tới hơn 100 chuyến tàu. Renfe đã tạm ngừng bán vé trên hành lang này đến giữa tháng 12.

Thủ tướng Pedro Sánchez bày tỏ bàng hoàng trước vụ việc và đã đến hiện trường vụ tai nạn để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông cũng thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn, đồng thời cho rằng việc một quốc gia như Tây Ban Nha phải chịu đựng hai thảm họa như vậy trong cùng một năm là “không thể chấp nhận được”, cam kết sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân của thảm kịch.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà rất đau buồn trước tin tức này và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. "Hôm nay, châu Âu cùng đau buồn với các bạn", bà viết trên X.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ tình đoàn kết với Tây Ban Nha, chia sẻ nỗi đau với các nạn nhân, gia đình của họ, những người bị thương và các nhân viên cứu hộ.