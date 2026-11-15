Việt Nam góp phần củng cố đoàn kết và tự chủ chiến lược của ASEAN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila (Philippines), ông Songrit Kirk Pongern, giảng viên chuyên ngành Nghiên cứu ASEAN tại Đại học Kasetsart (Thái Lan), đã có những đánh giá sâu sắc về ý nghĩa chuyến công tác, vai trò của Việt Nam trong hiệp hội cũng như định hướng hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan sau hội nghị.

Đánh giá về ý nghĩa chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng, chuyên gia Songrit Kirk Pongern bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.

Theo ông, đây là lập trường nhất quán giúp Việt Nam gìn giữ tình hữu nghị với tất cả các quốc gia và thể hiện sự sẵn sàng mở rộng hợp tác toàn diện trên bình diện quốc tế.

Hướng đi này hoàn toàn tương đồng với mục tiêu chung của ASEAN là củng cố quan hệ hữu nghị rộng mở với các nước ở mọi khu vực trên thế giới.

Chuyên gia Thái Lan nhấn mạnh sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila tiếp tục góp phần củng cố cam kết của ASEAN đối với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ.

Điều này mang lại ý nghĩa thiết thực cho toàn khối, nhất là trong bối cảnh địa chính trị đa cực đầy biến động hiện nay. Ông bày tỏ niềm tin rằng sự đoàn kết trong việc duy trì lập trường đối ngoại độc lập sẽ tạo sức mạnh nội sinh để ASEAN chủ động thích ứng và vượt qua mọi thách thức, trở ngại.

Bình luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, ông Songrit Kirk Pongern nhận định những bước tiến kinh tế - xã hội liên tục của Việt Nam đã làm nổi bật tiềm năng vượt trội của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Những thành tựu đáng chú ý như phát triển hạ tầng kinh tế, gia tăng năng lực công - nông nghiệp, nâng cao công nghệ sản xuất và dịch vụ, cùng với việc thị trường tài chính - vốn quốc gia ngày càng được quốc tế công nhận, là minh chứng rõ nét cho nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.

Chuyên gia bày tỏ niềm tin vững chắc rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát huy hơn nữa các thành tựu này thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN, hướng tới mục tiêu chung nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cho người dân trong khu vực.

Bàn về triển vọng quan hệ hợp tác song phương và khu vực tới đây, chuyên gia Đại học Kasetsart chỉ ra rằng ASEAN được xây dựng dựa trên 3 trụ cột hợp tác cơ bản, đó là chính trị-an ninh, kinh tế (thương mại và đầu tư) và văn hóa-xã hội.

Do đó, Việt Nam và Thái Lan cần ưu tiên thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực này. Cụ thể, về chính trị-an ninh, hai quốc gia cần duy trì sự chân thành để vun đắp nền an ninh ổn định và bền vững.

Về kinh tế (bao gồm thương mại và đầu tư), Việt Nam và Thái Lan cần thực hiện các biện pháp đồng bộ để chuyển dịch từ thế cạnh tranh sang đối tác chân chính; đơn cử như việc hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, trọng tâm đặt ra là làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đồng thời đẩy mạnh giao lưu chặt chẽ về nghệ thuật, truyền thống văn hóa và các lễ hội.

Theo ông Songrit Kirk Pongern, những nỗ lực hợp tác thực chất giữa hai trụ cột là Việt Nam và Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á hoàn toàn có thể trở thành mô hình mẫu mực, có tiềm năng nhân rộng ra toàn khối ASEAN trong thời gian tới./.