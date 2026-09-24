Việt Nam góp mặt tại nhiều hạng mục World Spa Awards 2026

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay (do Tập đoàn Sun Group đầu tư và Tập đoàn Marriott International quản lý).

Trong lần tổ chức thứ 12 diễn ra ngày 22/9, Giải thưởng Spa Thế giới (World Spa Awards) 2026 đã công bố các giải thưởng dành cho những điểm đến, khu nghỉ dưỡng, thương hiệu và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe nổi bật trên thế giới.

Italy được bình chọn là Điểm đến spa tốt nhất thế giới năm 2026, vượt qua các ứng viên đến từ Australia, Hawaii, Maldives và Nhật Bản.

Trong khi đó, Việt Nam góp mặt ở nhiều hạng mục quốc tế, trong đó có các đề cử Spa sinh thái tốt nhất thế giới và Điểm đến chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới.

Palazzo Fiuggi của Italy, nằm tại thị trấn nghỉ dưỡng Fiuggi nổi tiếng với các nguồn nước khoáng, được trao danh hiệu Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới. Cơ sở này kết hợp các phương pháp chăm sóc sức khỏe với liệu pháp y khoa, dựa trên nguồn nước khoáng tự nhiên của địa phương.

Một cơ sở khác của Italy là Lefay SPA World thuộc Lefay Resort & SPA Dolomiti tại vùng Dolomites, giành danh hiệu Spa nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới. Khu spa rộng hơn 5.000 m² kết hợp các phương pháp chăm sóc sức khỏe phương Đông và phương Tây.

Ngoài Italy, nhiều cơ sở tại châu Âu cũng giành những giải thưởng quan trọng. Thụy Sĩ được vinh danh là Điểm đến chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới, trong khi Geinberg5 Villas của Áo nhận giải Spa riêng tư tốt nhất thế giới.

Pháp có Spa L’Occitane en Provence tại Le Couvent des Minimes được trao danh hiệu Spa sinh thái tốt nhất thế giới. Vila Vita Spa by Sisley tại Bồ Đào Nha giành giải Dịch vụ spa xuất sắc nhất thế giới.

Ngoài ra, Six Senses tại London được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe mới tốt nhất thế giới; Guerlain Spa tại One&Only Aesthesis ở Hy Lạp nhận giải Spa nghỉ dưỡng đô thị tốt nhất thế giới; còn SHA Tây Ban Nha được trao danh hiệu Phòng khám chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới.

Cũng tại lễ công bố giải, trong hạng mục dành riêng cho Việt Nam, World Spa Awards đã trao danh hiệu “Vietnam’s Best Resort Spa 2026” (Spa nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2026) cho Chanterelle – Spa by JW tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.

Ngoài ra, Namia River Retreat (Việt Nam) được đề cử danh hiệu Spa sinh thái tốt nhất thế giới 2026 (World’s Best Eco Spa). Việt Nam cũng nằm trong danh sách 11 ứng viên cho danh hiệu Điểm đến chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới 2026 (World’s Best Wellness Destination), cùng Thụy Sĩ, Italy, Ấn Độ, Indonesia, Montenegro, New Zealand, Oman, Sri Lanka và hai bang Arizona, California của Mỹ.

Một đại diện khác của Việt Nam là Chanterelle - Spa by JW tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, được đề cử danh hiệu Dịch vụ spa xuất sắc nhất thế giới 2026 (World’s Best Spa Service Excellence).

Ở hạng mục Spa sinh thái tốt nhất thế giới, Namia River Retreat của Việt Nam cũng lọt vào danh sách đề cử cùng với các ứng cử viên Pháp, Brazil, Australia, Bồ Đào Nha, Indonesia và Mỹ. Trong khi đó, hạng mục Dịch vụ spa xuất sắc nhất thế giới, Chanterelle của Việt Nam cũng được đề cử.