Sáng 24/11 tại Hà Nội, phiên họp quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) năm 2026 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Việt Nam, với sự tham dự của đại diện các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện cấp cao diễn ra từ ngày 23-27/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP với chủ đề “Tầm nhìn chung - Hành động chung” (Shared Vision - Shared Action).

Theo chương trình, ngày 26/11 sẽ diễn ra Đối thoại thương mại và đầu tư cấp Bộ trưởng CPTPP - EU, Đối thoại CPTPP - ASEAN và Diễn đàn Doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU. Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 dự kiến tổ chức ngày 27/11, cùng cuộc họp báo cấp Bộ trưởng.

Một trong những trọng tâm của năm Chủ tịch CPTPP 2026 là thúc đẩy đối thoại với EU và ASEAN, qua đó mở rộng kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư giữa CPTPP với các đối tác quan trọng.

Phiên họp quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 24/11/2026.

Bà Nguyễn Sơn Trà - Phó Trưởng đoàn Quan chức cấp cao của Việt Nam, phụ trách Phòng WTO, Đàm phán và Thực thi Hiệp định, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết, hợp tác CPTPP - EU trong năm 2026 tập trung vào ba trụ cột: thương mại số, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và môi trường thương mại toàn cầu.

Với doanh nghiệp, các cuộc đối thoại CPTPP - EU và CPTPP - ASEAN mở thêm kênh tiếp cận thông tin, tìm kiếm đối tác và trao đổi về những lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ đối thoại hợp tác với các cam kết thương mại trong hiệp định.

Việc mở rộng đối thoại không đồng nghĩa CPTPP có thêm thành viên hoặc hình thành ngay các ưu đãi thuế quan mới. CPTPP hiện vẫn có 12 thành viên và mọi sáng kiến hợp tác tiếp theo đều phải dựa trên nguyên tắc đồng thuận.

Do đó, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các ưu đãi theo từng hiệp định thương mại mà Việt Nam và đối tác đã ký kết. Đặc biệt, việc sử dụng nguyên liệu từ một quốc gia thuộc hiệp định khác không mặc nhiên đồng nghĩa sản phẩm xuất khẩu đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP. Doanh nghiệp cần đối chiếu cụ thể quy định xuất xứ của từng hiệp định và thị trường nhập khẩu để tránh rủi ro khi đề nghị hưởng ưu đãi.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, diễn đàn "Doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP - ASEAN - EU" diễn ra chiều 26/11 với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”, tạo cơ hội để lãnh đạo các nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về khó khăn, nhu cầu và giải pháp hợp tác.

Hiệu quả của các cơ chế đối thoại sẽ được thể hiện qua những chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực thương mại số, thương mại bền vững, đầu tư và chuỗi cung ứng bền vững. Đây cũng là những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm để chủ động nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại quốc tế.

Trong năm Chủ tịch, Việt Nam đã tổ chức, phối hợp tổ chức 5 phiên họp Quan chức cấp cao cùng nhiều phiên họp kỹ thuật và ủy ban chuyên môn, góp phần thúc đẩy thảo luận, xử lý vướng mắc thực thi và tăng cường đồng thuận giữa các thành viên.

Tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10 ngày 26/6/2026, các Bộ trưởng đã thông qua hai tuyên bố chung về mở rộng, thực thi và hợp tác; an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng hàng hóa năng lượng thiết yếu. Các Bộ trưởng cũng quyết định thành lập Nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch, có thể dự đoán được và tuyên bố kết thúc cơ bản đàm phán gia nhập CPTPP của Costa Rica.

Việt Nam đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với các hoạt động của Hiệp định. Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 22/7/2026 thu hút gần 200 đại biểu, trong đó có 115 đại diện doanh nghiệp, tổ chức; 53 doanh nghiệp tham gia hơn 20 phiên kết nối giao thương trực tiếp.