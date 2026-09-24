Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm halal độc đáo tại Indonesia

Công ty Danny Green giới thiệu các sản phẩm độc đáo chế biến từ nguyên liệu nông sản chất lượng của Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita nhấn mạnh phát triển ngành công nghiệp halal là một hướng đi chiến lược nhằm khai thác tiềm năng thị trường trong nước và quốc tế. Halal Indo 2026 được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa năng lực sản xuất của Indonesia với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế. Theo Bộ Công nghiệp Indonesia, sự kiện năm nay thu hút các nhà mua hàng tiềm năng đến từ nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kazakhstan.

Gian hàng của Thương vụ Việt Nam tại Indonesia với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Diễn ra từ ngày 24 đến 27/9, đây là lần thứ ba sự kiện được tổ chức, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ halal của Indonesia. Hơn 500 thương hiệu tham gia hội chợ đến từ nhiều thị trường, như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, New Zealand, Mỹ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kazakhstan… Ban tổ chức ước tính Hội chợ thu hút hơn 28.000 lượt khách, trong đó có các nhà mua hàng và đối tác kinh doanh quốc tế.

Không chỉ tập trung vào thực phẩm và đồ uống, Halal Indo 2026 giới thiệu hệ sinh thái công nghiệp halal đa dạng, gồm dược phẩm, mỹ phẩm, thời trang, sản phẩm phong cách sống, dệt may, đồ gia dụng và các lĩnh vực liên quan đến tài chính Hồi giáo. Các hoạt động kết nối doanh nghiệp cũng được tổ chức nhằm giúp các nhà sản xuất tìm kiếm nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và đối tác tại các thị trường nước ngoài.

Một gian hàng thời trang Halal tại Hội chợ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Tại hội chợ, các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đã được chứng nhận halal, qua đó tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường Indonesia và cộng đồng halal quốc tế.

Bà Bùi Thị Thu Ngân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Danny Green, cho rằng hội chợ là cơ hội để kết nối, giao lưu và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm Việt Nam tới thị trường Indonesia và cộng đồng halal quốc tế. Danny Green chủ yếu sử dụng nguồn nguyên liệu nông sản phong phú, chất lượng của Việt Nam để chế biến các sản phẩm, trong đó có sản phẩm sấy khô, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện các sản phẩm như chuối sấy, đậu phộng và đồ uống của Danny Green đều đã được chứng nhận halal.

Theo Tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia Phạm Thế Cường, Indonesia là thị trường có nhiều tiềm năng đối với các sản phẩm halal có nguồn gốc từ Việt Nam. Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm halal vào thị trường này, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó có việc tổ chức gian hàng tại các hội chợ để quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp, đồng thời hợp tác với các cơ quan chức năng của Indonesia để cung cấp sự hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Khu vực hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận chứng nhận sản phẩm Halal. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Việc đáp ứng yêu cầu chứng nhận halal được xem là một trong những điều kiện quan trọng đối với các doanh nghiệp nước ngoài muốn mở rộng hoạt động tại Indonesia. Theo Cơ quan Bảo đảm Sản phẩm Halal Indonesia (BPJPH), từ ngày 18/10/2026, nghĩa vụ chứng nhận halal sẽ được triển khai đối với nhiều nhóm sản phẩm, gồm thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, một số loại dược phẩm, nguyên liệu và phụ gia thực phẩm, cùng một số nhóm hàng tiêu dùng. Quy định cũng áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu thuộc diện điều chỉnh.

Trả lời phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Ridho, đại diện Công ty kiểm định Halal Surveyor Indonesia, cho biết doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đăng ký chứng nhận halal tại Indonesia có thể thực hiện thủ tục thông qua hệ thống của BPJPH. Hồ sơ cần chuẩn bị gồm đơn đăng ký, danh mục nguyên liệu, thông tin về nhà máy và cơ sở sản xuất đối với sản phẩm đề nghị chứng nhận. Quy trình này được áp dụng cho nhiều nhóm hàng như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và mỹ phẩm. Một số nhóm hàng tiêu dùng, trong đó có sản phẩm từ da như túi xách, cũng thuộc diện phải đáp ứng yêu cầu halal theo quy định của Indonesia.

Quang cảnh Hội chợ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Indonesia đang tiếp tục mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp halal, Halal Indo 2026 được xem là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và chuẩn bị tốt hơn cho việc tiếp cận một trong những thị trường halal lớn trên thế giới.