Việt Nam giành thêm 5 huy chương đồng
Tâm điểm ngày thi đấu 23-9 của Đoàn thể thao Việt Nam đến từ môn bắn súng và wushu. Môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành huy chương đồng (HCĐ) nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ với 1.719 điểm. Nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ, Nguyễn Thùy Trang giành quyền vào chung kết, xếp hạng 6 chung cuộc.
Môn wushu, Dương Thúy Vi giành HCĐ nội dung kiếm thuật-thương thuật nữ với 19.413 điểm. Qua 4 kỳ ASIAD liên tiếp (từ năm 2014 đến 2026), Thúy Vi đều giành huy chương, với 1 huy chương vàng (HCV), 3 HCĐ. Ở 4 nội dung bán kết tán thủ, chỉ có Đinh Văn Tâm giành quyền vào chung kết hạng 56kg nam; 3 võ sĩ còn lại là Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) đều dừng bước và đoạt HCĐ.
23-9 tiếp tục là ngày thi đấu bùng nổ của đoàn Trung Quốc, khi lần lượt các môn bơi, điền kinh, wushu... mang về hàng loạt HCV. Trong đó, tài năng 13 tuổi Yu Zidi về nhất ở chung kết nội dung 400m bơi hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 28,56 giây, phá kỷ lục ASIAD (kỷ lục cũ của đồng hương Ye Shiwen với thông số 4 phút 32,97 giây). Đây là tấm HCV thứ 3 và cũng là kỷ lục thứ 3 của Yu Zidi tại ASIAD 20.
Tính đến 20 giờ ngày 23-9, đoàn Trung Quốc vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương với 48 HCV, 20 huy chương bạc (HCB), 10 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 2 với 15 HCV, 25 HCB, 27 HCĐ. Xếp thứ 3 là Hàn Quốc với 8 HCV, 8 HCB, 25 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 20 với 1 HCV, 8 HCĐ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/asiad-20/viet-nam-gianh-them-5-huy-chuong-dong-1058107