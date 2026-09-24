Việt Nam giành thêm 5 huy chương đồng

Môn wushu, Dương Thúy Vi giành HCĐ nội dung kiếm thuật-thương thuật nữ với 19.413 điểm. Qua 4 kỳ ASIAD liên tiếp (từ năm 2014 đến 2026), Thúy Vi đều giành huy chương, với 1 huy chương vàng (HCV), 3 HCĐ. Ở 4 nội dung bán kết tán thủ, chỉ có Đinh Văn Tâm giành quyền vào chung kết hạng 56kg nam; 3 võ sĩ còn lại là Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) đều dừng bước và đoạt HCĐ.

Dương Thúy Vi giành huy chương ở 4 kỳ ASIAD liên tiếp. Ảnh: HIẾU NGUYỄN

23-9 tiếp tục là ngày thi đấu bùng nổ của đoàn Trung Quốc, khi lần lượt các môn bơi, điền kinh, wushu... mang về hàng loạt HCV. Trong đó, tài năng 13 tuổi Yu Zidi về nhất ở chung kết nội dung 400m bơi hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 28,56 giây, phá kỷ lục ASIAD (kỷ lục cũ của đồng hương Ye Shiwen với thông số 4 phút 32,97 giây). Đây là tấm HCV thứ 3 và cũng là kỷ lục thứ 3 của Yu Zidi tại ASIAD 20.

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy nhận thưởng vì thành tích đoạt huy chương đồng. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tính đến 20 giờ ngày 23-9, đoàn Trung Quốc vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương với 48 HCV, 20 huy chương bạc (HCB), 10 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 2 với 15 HCV, 25 HCB, 27 HCĐ. Xếp thứ 3 là Hàn Quốc với 8 HCV, 8 HCB, 25 HCĐ. Đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 20 với 1 HCV, 8 HCĐ.