Việt Nam giành những tấm Huy chương đầu tiên tại Asian Games 2026

Bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân-Trịnh Gia Nghi nhận thưởng sau khi đạt Huy chương Đồng Asian Games. (Ảnh: Bùi Lượng)

Theo đó, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành Huy chương Đồng nội dung đôi nam nữ môn teqball sau chiến thắng 2-0 trước cặp Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ trong trận tranh hạng ba.

Cặp vận động viên Việt Nam khởi đầu không thuận lợi khi để đối thủ dẫn 2-0. Tuy nhiên, Minh Tân và Gia Nghi nhanh chóng lấy lại thế chủ động, dẫn ngược 5-3 rồi duy trì sự tập trung trong những pha đôi công quyết liệt. Khi tỷ số là 8-8, hai vận động viên Việt Nam tăng tốc, vươn lên dẫn 11-9 trước khi khép lại set đầu với tỷ số 12-9.

Việt Nam giành chiến thắng. (Ảnh: Bùi Lượng)

Sang set thứ hai, Minh Tân và Gia Nghi tiếp tục tạo lợi thế khi dẫn 9-5. Trận đấu sau đó tạm dừng do Dsouza Quimcy Joaquim gặp vấn đề về sức khỏe và chấn thương lưng. Khi trở lại thi đấu, cặp vận động viên Việt Nam vẫn giữ được nhịp độ, liên tiếp ghi điểm để thắng 12-6, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 2026. Teqball cũng lần đầu góp mặt trong chương trình thi đấu của đại hội. Môn thể thao này kết hợp các yếu tố của bóng đá và bóng bàn, đòi hỏi khả năng kiểm soát bóng, phản xạ, kỹ thuật cá nhân cùng sự phối hợp ăn ý ở nội dung đôi.

Bùi Ngọc Nhi nhận thưởng sau khi đạt Huy chương Đồng Asian Games. (Ảnh: Bùi Lượng)

Ngay sau đó, Bùi Ngọc Nhi mang về tấm Huy chương Đồng thứ hai cho đoàn Việt Nam ở nội dung kata cá nhân nữ. Sau thất bại 0-5 trước Ono Maho của chủ nhà Nhật Bản ở trận mở màn, Ngọc Nhi thi đấu ấn tượng tại nhánh tranh Huy chương Đồng, lần lượt vượt qua Choi Haeun của Hàn Quốc với tỷ số 5-0 và Leong Wai Yee Shannon của Singapore với tỷ số 4-1.

Bùi Ngọc Nhi còn cơ hội hướng tới thêm thành tích tại Asian Games 2026 khi cùng đội tuyển karate Việt Nam thi đấu tứ kết nội dung kata đồng đội nữ, gặp Nepal ngày 22/9.