Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải Pickleball Bắc Hải mở rộng 2026

Đoàn Pickleball Việt Nam thi đấu thành công tại giải Pickleball Bắc Hải Mở rộng 2026. (Ảnh: BTC)

Với 6 chức vô địch, 3 giải Á quân và 2 giải Ba, đoàn Pickleball Việt Nam đã giành tổng cộng 11 danh hiệu và xếp nhất toàn đoàn tại Giải Pickleball Bắc Hải mở rộng "Dream Come True - Boyang Cup" năm 2026, diễn ra trong hai ngày 24/10 và 25/10 tại Bắc Hải, Trung Quốc.

Giải đấu quy tụ các vận động viên đến từ nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) và Ma Cao (Trung Quốc).

Giải đấu được tổ chức tại Nhà thi đấu Pickleball Boyang Bắc Hải, là sân chơi giao lưu, thi đấu dành cho các vận động viên ở nhiều nhóm tuổi, đồng thời góp phần tăng cường kết nối và thúc đẩy phong trào Pickleball trong khu vực.

Các vận động viên Việt Nam đã thi đấu nổi bật ở nhiều nội dung. Sáu chức vô địch lần lượt thuộc về các cặp Nguyễn Phú Phúc/Phạm Việt Hưng (đôi nam 50–65 tuổi), Hà Trần Quang/Nguyễn Trọng Vĩnh (đôi nam 36–49 tuổi), Nguyễn Quốc Anh/Ngô Thành Đạt (đôi nam 18–35 tuổi), Nguyễn Quang Hưng/Lê Ngọc Bích (đôi nam nữ 36–49 tuổi), Nguyễn Đức Tuân/Vũ Thu Hằng (đôi nam nữ 18–35 tuổi) và Trần Thị Trang/Vũ Thu Hằng (đôi nữ).

Bên cạnh các danh hiệu vô địch, đoàn Pickleball Việt Nam còn có 3 vị trí Á quân của Phạm Việt Hưng/Đinh Mỹ Lệ ở đôi nam nữ 50–65 tuổi, Nguyễn Phú Đức/Nguyễn Đức Tuân ở đôi nam 18–35 tuổi và Nguyễn Trọng Vĩnh/Lê Ngọc Bích ở đôi nam nữ 18–35 tuổi.

Hai giải Ba thuộc về cặp đôi vận động viên Nguyễn Quang Hưng/Nguyễn Phú Phúc ở đôi nam 36–49 tuổi và Phạm Quỳnh Mai/Đinh Mỹ Lệ ở nội dung đôi nữ.

Đáng chú ý, nhiều vận động viên Việt Nam đã thi đấu thành công ở hai nội dung khác nhau, nổi bật nhất là Vũ Thu Hằng với cú đúp vô địch ở đôi nữ và đôi nam nữ 18–35 tuổi.

Các vận động viên như Phạm Việt Hưng, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Đức Tuân và Lê Ngọc Bích đều giành một chức vô địch và một giải Á quân. Nguyễn Quang Hưng giành một chức vô địch và một giải Ba.

Các vận động viên Việt Nam thi đấu thành công ở nhiều nội dung khác nhau. (Ảnh: BTC)

Kết quả tại Bắc Hải không chỉ ghi dấu thành tích của đoàn Việt Nam mà còn cho thấy khả năng thi đấu khá đồng đều ở nhiều nhóm tuổi và nội dung. Việc nhiều vận động viên đạt thành tích ở hơn một nội dung cũng là tín hiệu tích cực về bản lĩnh, khả năng thích ứng và kinh nghiệm thi đấu của các vận động viên Việt Nam.

Trong bối cảnh Pickleball đang phát triển mạnh tại Việt Nam, các giải đấu và hoạt động giao lưu quốc tế là cơ hội để vận động viên tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng Pickleball trong khu vực.

Thành tích nhất toàn đoàn tại Bắc Hải vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về kết quả thi đấu, mà còn góp thêm một dấu ấn tích cực cho Pickleball Việt Nam trên hành trình tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế./.