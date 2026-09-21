Việt Nam giành Huy chương vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất

NSND Tống Toàn Thắng chúc mừng cặp đôi NSƯT Thanh Tuấn - NSƯT Thu Hương giành Huy chương vàng với tiết mục “Duo Love”. Ảnh: NVCC

Theo thông tin từ Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam Tống Toàn Thắng, Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Thế giới xiếc - Nơi gắn kết những trái tim” diễn ra từ ngày 17 đến 20-9-2026 tại Dushanbe, Tajikistan.

Liên hoan quy tụ các nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những nền xiếc giàu truyền thống như: Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Hungary, Bulgaria, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Belarus, Việt Nam và nước chủ nhà Tajikistan.

Đoàn Việt Nam tham dự với tiết mục “Duo Love” của cặp đôi NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương, với sự hỗ trợ kỹ thuật của nghệ sĩ Thanh Hòa. NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, làm đạo diễn tiết mục và trưởng đoàn Việt Nam.

“Duo Love” đã trải qua nhiều sân chơi quốc tế và liên tục được nâng cao về kỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn. Năm 2025, cặp đôi NSƯT Thanh Tuấn - NSƯT Thu Hương giành Huy chương vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Almaty (Kazakhstan) và Huy chương bạc tại Cuộc thi Xiếc quốc tế “Không biên giới” tổ chức tại Nga.

Đầu năm 2026, “Duo Love” tiếp tục giành Huy chương bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế tổ chức ở Girona (Tây Ban Nha). Sau mỗi cuộc thi, hai nghệ sĩ tiếp tục tập luyện, hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn và tìm cách làm mới phong cách biểu diễn.

Tại Tajikistan, quá trình đó được đẩy lên một bước mới. Không chỉ tập trung vào việc chinh phục những kỹ thuật khó, cặp đôi chú trọng hơn đến khả năng truyền tải cảm xúc, sự tinh tế trong xử lý động tác và tính sân khấu của tiết mục.

Kết quả, “Duo Love” đã xuất sắc giành Huy chương vàng, cùng với nghệ sĩ đến từ Liên bang Nga. Các tiết mục của Trung Quốc, Mông Cổ và Belarus giành Huy chương bạc ở những nội dung khác nhau.

NSƯT Thanh Tuấn - NSƯT Thu Hương tại sân khấu trao giải Liên hoan Xiếc quốc tế ở Tajikistan. Ảnh: NVCC

Chia sẻ cảm xúc sau thành công tại liên hoan, NSƯT Thu Hương cho biết: “Ở mỗi kỳ liên hoan, chúng tôi đều cố gắng làm sao biểu diễn một cách hoàn chỉnh nhất, tinh tế nhất, không chỉ cho giám khảo mà còn cả khán giả Tajikistan”.

Ngay sau khi nhận giải, tiết mục tiếp tục nhận được lời mời tham dự liên hoan xiếc quốc tế tại Nga vào năm 2027, mở ra cơ hội để các nghệ sĩ xiếc Việt Nam giao lưu, thi tài và giới thiệu năng lực sáng tạo, trình độ biểu diễn tới bạn bè quốc tế.

Theo Liên đoàn Xiếc Việt Nam, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã giành 5 giải thưởng tại các liên hoan xiếc quốc tế, gồm các giải vàng, bạc, đồng và đặc biệt.

Những thành tích này cho thấy nỗ lực của các nghệ sĩ trong việc duy trì, nâng cao chất lượng nghệ thuật xiếc Việt Nam và từng bước khẳng định tên tuổi trên các sân khấu quốc tế.