Việt Nam giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Asian Para Games V-2026

Ba thầy trò huấn luyện viên Đăng Viễn cùng Lê Tiến Đạt cùng Đỗ Thanh Hải sau khi thực hiện bài thi. (Ảnh: THU HOÀI)

Chiến thắng của hai kình ngư đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bơi Việt Nam trên đường đua xanh châu lục.

Ở nội dung 100m bơi ếch nam SB5, Đỗ Thanh Hải cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 33 giây 91, giành Huy chương Vàng. Đồng đội Lê Tiến Đạt về ngay sau với thành tích 1 phút 36 giây 63, đoạt Huy chương Bạc. Màn trình diễn thuyết phục của hai vận động viên Việt Nam giúp đội tuyển khẳng định năng lực trước những đối thủ mạnh tại đại hội.

Đây cũng là kết quả giàu ý nghĩa khi Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt từng giành thành tích cao ở nội dung này tại Asian Para Games 4 năm 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Đỗ Thanh Hải chuẩn bị thi đấu. (Ảnh: THU HOÀI)

Các nam vận động viên chuẩn bị xuất phát. (Ảnh: THU HOÀI)

Hải và Đạt về đích. (Ảnh: THU HOÀI)

Trở lại đấu trường châu lục, hai kình ngư tiếp tục cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, bản lĩnh thi đấu và khát vọng cống hiến. Tấm Huy chương Vàng của Thanh Hải cùng Huy chương Bạc của Tiến Đạt là thành quả xứng đáng cho quá trình tập luyện nỗ lực, đồng thời tiếp thêm động lực cho toàn đội tuyển Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo.

Bên cạnh niềm vui trên bục nhận huy chương, các kình ngư nữ Việt Nam cũng có những màn thi đấu đáng chú ý. Vi Thị Hằng góp mặt ở hai nội dung chung kết.

Tại 50m bơi bướm nữ hạng thương tật S7, cô đạt thành tích 41 giây 17, xếp thứ tư sau các vận động viên đến từ Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc. Ở nội dung 50m tự do nữ, được tổ chức gộp hai hạng thương tật S7 và S8, Hằng tiếp tục về đích thứ tư với thời gian 37 giây 39. Zhu Hui của Trung Quốc, Mizukami Mai của Nhật Bản và Lim Carmen của Malaysia lần lượt giành ba vị trí dẫn đầu.

Vi Thị Hằng thực hiện nội dung thi. (Ảnh: THU HOÀI)

Vi Thị Hằng thực hiện nội dung thi. (Ảnh: THU HOÀI)

Dù chưa thể giành huy chương, hai lần về đích ở vị trí thứ tư cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của nữ kình ngư 36 tuổi. Khi mới ba tháng tuổi, Vi Thị Hằng mắc sốt bại liệt, khiến đôi chân bị ảnh hưởng nặng nề. Vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cô bén duyên với bơi lội, từng bước vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Tại ASEAN Para Games 13 đầu năm 2026, Hằng giành bốn Huy chương Vàng và phá kỷ lục Đại hội, khẳng định vị thế bằng những thành tích ấn tượng. Những cuộc đua tại Nagoya tiếp tục là hành trình để cô thử thách bản thân trước các đối thủ hàng đầu châu lục.

Ở nội dung 100m bơi ếch nữ hạng thương tật SB5, Trịnh Thị Bích Như cán đích với thành tích 1 phút 51 giây 31, xếp thứ tư sau ba vận động viên Trung Quốc. Kết quả còn cách bục huy chương, nhưng tinh thần thi đấu của nữ kình ngư 41 tuổi vẫn rất đáng trân trọng.

Từng đối diện với mặc cảm vì khuyết tật và nỗi sợ khi mới đến với bể bơi, Bích Như đã vượt qua rào cản tâm lý để trở thành một trong những vận động viên giàu thành tích của bơi người khuyết tật Việt Nam. Với chị, mỗi lần bước xuống đường đua xanh là một lần tiếp tục khẳng định niềm tin vào bản thân và tình yêu dành cho thể thao.

Trịnh Thị Bích Như sẵn sàng thi đấu. (Ảnh: THU HOÀI)

Trịnh Thị Bích Như trên đường đua xanh. (Ảnh: THU HOÀI)

Khép lại các nội dung chung kết của đội tuyển bơi Việt Nam trong ngày, Võ Thanh Tùng tranh tài ở cự ly 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB4. Kình ngư kỳ cựu đạt thành tích 2 phút 03 giây 59, xếp thứ năm sau các vận động viên đến từ Malaysia, Kazakhstan, Ấn Độ và Saudi Arabia.

Dù chưa thể giành huy chương, Thanh Tùng vẫn nỗ lực hoàn thành phần thi trước sự cạnh tranh quyết liệt ở đấu trường châu lục. Trong ngày thi đấu thứ ba, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam có năm nội dung chung kết với sự góp mặt của Võ Thanh Tùng, Vi Thị Hằng, Trịnh Thị Bích Như, Lê Tiến Đạt và Võ Thanh Hải.

Tâm điểm là chiến thắng ở nội dung 100m bơi ếch nam SB5, nơi hai vận động viên Việt Nam cùng đứng trên bục nhận huy chương cao nhất và thứ nhì. Thành tích này mở ra dấu mốc quan trọng cho đoàn Việt Nam tại đại hội, đồng thời tiếp thêm niềm tin để các tuyển thủ tiếp tục hướng tới những cuộc tranh tài phía trước.

Tấm Huy chương Vàng của Đỗ Thanh Hải cùng Huy chương Bạc của Lê Tiến Đạt là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, kiên trì, ý chí và khát vọng vươn lên. Trên đường đua xanh Nagoya, bơi người khuyết tật Việt Nam đã tạo dấu ấn bằng một chiến thắng đầy tự hào, mở đầu hành trình chinh phục huy chương tại Asian Para Games 5.