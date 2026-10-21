Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên tại Asian Para Games

Kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Ảnh: Thu Hương.

Đỗ Thanh Hải cán đích với thành tích 1 phút 33 giây 91, vượt qua 5 đối thủ để giành ngôi vô địch. Đồng đội Lê Tiến Đạt về nhì sau 1 phút 36 giây 63, giúp bơi Việt Nam chiếm hai vị trí cao nhất ở nội dung 100 m ếch nam hạng thương tật SB5. Huy chương đồng thuộc về Ali Rashidabadi của Iran với thời gian 1 phút 47 giây 78.

Kết quả tại Aichi-Nagoya đánh dấu sự đổi ngôi giữa hai tuyển thủ Việt Nam. Ở kỳ đại hội trước tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, Tiến Đạt giành HCV với thành tích 1 phút 34 giây 04, còn Thanh Hải đoạt HCB sau 1 phút 35 giây 11.

Ba năm sau, Thanh Hải cải thiện thành tích 1,20 giây để bước lên vị trí cao nhất. Anh cũng giúp Việt Nam tiếp tục giành HCV nội dung từng mang về chức vô địch duy nhất cho đoàn ở kỳ đại hội trước.

Sau cuộc đua, Lê Tiến Đạt chia sẻ: "Đây là lần thứ 5 em tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á. Để chuẩn bị ASIAN Para Games 5, các vận động viên đội tuyển bơi đều nỗ lực tập luyện, hoàn thành giáo án của huấn luyện viên với mong muốn đạt thành tích tốt nhất. Cả em và Hải rất vui vì đã giành được huy chương ngày hôm nay, đóng góp sức mình cho thể thao người khuyết tật Việt Nam".

Trước khi cùng giành huy chương tại Nhật Bản, Thanh Hải và Tiến Đạt từng góp mặt ở chung kết 100 m ếch nam SB5 tại Paralympic Paris 2024. Tiến Đạt đứng thứ 4, còn Thanh Hải xếp thứ 5 với thời gian 1 phút 35 giây 61. Thành tích giành HCV lần này của Thanh Hải nhanh hơn kết quả tại Paris 1,70 giây.

Với hai huy chương từ môn bơi, đoàn Việt Nam có 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, tạm đứng thứ 18 ngay sau nội dung này. Trước đó, Lê Văn Công giành HCB hạng 49 kg nam môn cử tạ, còn Nguyễn Thị Ngọc Thúy đoạt HCĐ môn ném lao.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ 18 đến 24/10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), ngay sau Asian Games. Việt Nam có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Trong đó, đội tuyển bơi có 7 thành viên.