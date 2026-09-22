Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên ở ASIAD 2026

Chiều 22/9, tại Nhà thi đấu Toyohashi (Nhật Bản), đội tuyển Karate Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Iran trong trận chung kết nội dung kata (quyền biểu diễn) đồng đội nữ, qua đó chính thức mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026).

Đội tuyển Karate Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Iran.

Bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, bộ ba vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên duy trì phong độ ổn định xuyên suốt các vòng đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam đã lần lượt vượt qua Nepal ở tứ kết và giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Đài Loan (Trung Quốc) tại bán kết để tiến thẳng vào trận tranh Huy chương Vàng.

Trong trận chung kết gặp đối thủ Iran, bộ ba võ sĩ Việt Nam thực hiện bài quyền phân thế (Bunkai) đạt độ đồng đều và kỹ thuật chuyên môn cao. Tổ trọng tài đã chấm cho đội tuyển Việt Nam tổng điểm 42,7 (điểm thành phần: 8,8 - 8,2 - 8,8 - 8,3 - 8,6). Điểm số này hoàn toàn áp đảo so với mức 40,6 của đội tuyển Iran (8,4 - 7,9 - 8,4 - 7,6 - 8,3), giúp Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 5-0. Màn trình diễn chuyên môn của các nữ võ sĩ Việt Nam cũng nhận được sự tán thưởng từ đông đảo khán giả chủ nhà có mặt tại nhà thi đấu Toyohashi.

Tấm huy chương vàng đầu tiên này sẽ giúp cổ vũ tinh thần cho đoàn thể thao Việt Nam.

Thành tích này đánh dấu việc Karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á ở nội dung kata đồng đội nữ. Trong đội hình thi đấu, vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm ghi dấu ấn với kỳ ASIAD thứ hai liên tiếp giành Huy chương Vàng, Hoàng Thị Thu Uyên tiếp nối đà thành công từ SEA Games 33, cùng sự bắt nhịp tốt của nhân tố trẻ Bùi Ngọc Nhi trong lần đầu tham dự Đại hội.

Tấm Huy chương Vàng của đội tuyển Karate có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải tỏa áp lực thành tích và tạo động lực thi đấu cho các đội tuyển khác của Đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo tại ASIAD 2026.