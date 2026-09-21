Việt Nam giành huy chương thứ 3 tại ASIAD 2026

Ở trận tranh Huy chương Đồng tại nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), Diệu Ly chạm trán đối thủ chủ nhà Tsubasa Kama. Đây được đánh giá là thử thách lớn khi võ sĩ Nhật Bản có lợi thế sân nhà.

Nguyễn Thị Diệu Ly đã xuất sắc giành huy chương đồng nội dung Kumite cá nhân nữ hạng cân 68kg.

Bước vào trận đấu, hai võ sĩ nhập cuộc thận trọng, ưu tiên thăm dò trước khi gia tăng tốc độ ở giữa hiệp. Diệu Ly cho thấy sự chủ động trong di chuyển và khả năng phản đòn hiệu quả, liên tục duy trì thế trận cân bằng với đối thủ. Trong khi đó, Tsubasa Kama tận dụng tốt lợi thế kỹ thuật để ghi điểm ở những tình huống áp sát.

Trận đấu diễn ra giằng co đến những giây cuối cùng và khép lại với tỷ số hòa 4-4. Tuy nhiên, theo luật thi đấu kumite, chiến thắng được trao cho võ sĩ có ưu thế về điểm số ghi trước (senshu). Nhờ ghi điểm sớm hơn trong trận, Nguyễn Thị Diệu Ly được xử thắng, qua đó chính thức giành tấm huy chương đồng.

Trước đó, đại diện Việt Nam không thể góp mặt ở trận chung kết nhưng vẫn còn cơ hội tranh huy chương thông qua nhánh thua (repechage). Tận dụng tốt cơ hội này, Diệu Ly đã thi đấu bền bỉ để tiến vào trận tranh hạng ba và hoàn tất mục tiêu với chiến thắng trước đối thủ Nhật Bản.

Với thành tích của Nguyễn Thị Diệu Ly, Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương thứ ba tại ASIAD 2026.

Kết quả thi đấu của Diệu Ly ở trận tranh Huy chương Đồng.