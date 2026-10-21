Việt Nam giành HCV đầu tiên tại Asian Para Games 2026

Ở nội dung 100m ếch nam SB5, Đỗ Thanh Hải về nhất với thời gian 1 phút 33 giây 91, vượt qua Lê Tiến Đạt, người đạt thành tích 1 phút 36 giây 63. VĐV Rashidabadi Ali (Iran) giành HCĐ với thời gian 1 phút 47 giây 78.

Kết quả chung kết nội dung 100m ếch nam SB5

Kết quả này đánh dấu bước tiến đáng chú ý của Thanh Hải sau ba năm. Tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), anh từng giành HCB với thành tích 1 phút 35 giây 11, xếp sau chính Lê Tiến Đạt, người đoạt HCV với thời gian 1 phút 34 giây 04.

Lần này, Thanh Hải đã đổi màu huy chương, cho thấy sự tiến bộ trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Dấu mốc tại Asian Para Games 2026 càng có ý nghĩa khi Thanh Hải từng góp mặt tại Paralympic Paris 2024. Ở giải đấu lớn nhất dành cho thể thao người khuyết tật thế giới, anh lọt vào chung kết 100m ếch nam SB5 và xếp thứ năm với thành tích 1 phút 35 giây 61.

Tấm HCV tại Asian Para Games lần này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của kình ngư Việt Nam, đồng thời tiếp thêm động lực để anh hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Đỗ Thanh Hải (phải) và Lê Tiến Đạt chia sẻ niềm vui cùng Ban huấn luyện

Trong khi đó, Lê Tiến Đạt tiếp tục khẳng định vị thế của một VĐV giàu kinh nghiệm. Anh từng giành HCV tại kỳ đại hội năm 2023 và xếp thứ tư ở Paralympic Paris 2024.

Dù lần này không bảo vệ được ngôi vô địch, tấm HCB của Tiến Đạt vẫn góp phần tạo nên thành công kép cho đội tuyển bơi Việt Nam.

Tấm HCV của Đỗ Thanh Hải và HCB của Lê Tiến Đạt không chỉ mở màn thành tích ấn tượng cho đoàn Việt Nam mà còn ghi nhận ý chí, sự kiên trì và khát vọng vươn lên của các kình ngư.

Kết quả này tiếp thêm niềm tin cho hành trình chinh phục những cột mốc mới của thể thao người khuyết tật nước nhà.