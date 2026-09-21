Việt Nam giành hạng 5 tại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026
Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã giành vị trí 5 toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026 ở Chuncheon (Hàn Quốc).
Khép lại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026 diễn tại Chuncheon (Hàn Quốc), đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã xuất sắc cán đích ở vị trí 5 toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-gianh-hang-5-tai-giai-vo-dich-quyen-taekwondo-the-gioi-2026-post1137490.vnp