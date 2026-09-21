Việt Nam giành hạng 5 tại Giải vô địch Quyền taekwondo thế giới 2026

Từ ngày 25/9 - 5/10, Hà Nội sẽ đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19. Kỳ thi năm nay quy tụ 320 thí sinh đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kỳ thi này, thông tin vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết tại buổi họp báo sáng nay, 21/9.