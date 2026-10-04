Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc tại IOAA 2026

Chiều 4/10, tại Đại học Phenikaa (Hà Nội) diễn ra Lễ bế mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026).

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng ban Tổ chức IOAA 2026 dự và trao thưởng cho các thí sinh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà, Trưởng ban Tổ chức IOAA 2026 phát biểu tại lễ bế mạc kỳ thi.

IOAA 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10, Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi. Đây là lần đầu tiên IOAA được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 65 đội tuyển của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có hơn 300 thí sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 đánh giá, IOAA 2026 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cộng đồng IOAA và để lại những dấu ấn đáng nhớ tại Hà Nội.

Theo bà Hà, tại lễ khai mạc kỳ thi, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học. IOAA 2026 góp phần cụ thể hóa định hướng này, tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bà Hà cho rằng, mỗi thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Ban Tổ chức ghi nhận và chúc mừng tất cả thí sinh đã được lựa chọn tham dự kỳ thi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà trao Huy chương Vàng cho các thí sinh.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao các giải Đặc biệt cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành và các giải đồng đội.

Đội tuyển Việt Nam gồm 10 thí sinh giành thành tích ấn tượng tại kỳ thi khi 100% thành viên đều giành giải thưởng, với 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc.

IOAA 2026 đã diễn ra thành công tại Việt Nam.

Trong đó, 6 thí sinh giành Huy chương Vàng gồm: Nguyễn Tuấn Kiệt (Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ), Lê Gia Hồng Minh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Lê Bá Tuấn Việt (Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Quang Trí (Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Trong số 4 thí sinh giành Huy chương Bạc, có 3 em là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, gồm: Bùi Nguyễn Hồng Quân, Trần Minh Thái, Nguyễn Trường Chinh; em Đinh Quang Dũng là học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Kỳ thi Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XX năm 2027 sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.