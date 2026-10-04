Việt Nam giành 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc tại IOAA 2026

Các thí sinh Việt Nam tham dự IOAA 2026. Ảnh: LV

Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 5/10/2026 tại Hà Nội quy tụ hơn 300 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Các thí sinh đã trải qua các bài thi đầy thách thức gồm: Lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, các giải thưởng đặc biệt cũng được trao cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh xuất sắc nhất phần thi Lý thuyết, 1 thí sinh xuất sắc nhất phần thi Thực hành, 1 nhóm chiến thắng cuộc thi Đồng đội (gồm 7 thí sinh) và 05 đội chiến thắng cuộc thi Poster.

Tại IOAA 2026, với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team) với tổng cộng 10 học sinh. Kết quả, cả 10/10 học sinh Việt Nam đều xuất sắc đoạt huy chương, đạt tỷ lệ 100%. Toàn đoàn giành được tổng cộng 6 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Trong đó, Đội Việt Nam 1 đạt 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc; Đội Việt Nam 2 đạt 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc.

Thành tích nổi bật này là kết quả của quá trình tuyển chọn, tập huấn và bồi dưỡng nghiêm túc; sự nỗ lực vượt bậc của các em học sinh, Ban huấn luyện cùng đội ngũ chuyên gia, giáo viên. Đồng thời, kết quả này thể hiện hiệu quả phối hợp chuyên môn chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các trường đại học trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định, mỗi thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Ban Tổ chức ghi nhận và chúc mừng tất cả các em đã được lựa chọn tham dự Kỳ thi. Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước. Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học mà mình yêu thích. Trong niềm vui ấy, chúng ta trân trọng sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và sự đồng hành của gia đình, nhà trường đã giúp các em nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng.

Cũng theo bà Vũ Thu Hà, Thành phố Hà Nội nghìn năm văn hiến được đón các em và bạn bè quốc tế tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, Hà Nội, chia sẻ những nét đẹp của đất nước mình và hiểu biết hơn về nhau. Những trải nghiệm ấy góp phần làm nên ý nghĩa của IOAA 2026, nơi sự say mê khoa học được gắn kết với tinh thần cởi mở, tôn trọng và hợp tác. Chúng tôi mong các em mang theo những kỷ niệm đẹp về đất nước, con người Việt Nam và sẽ trở lại Hà Nội trong những dịp học tập, nghiên cứu, hợp tác sau này.