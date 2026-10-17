Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani

Sáng 17/10, Bộ GD&ĐT thông tin cả 4 thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FiPhO 2026), tổ chức tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, từ 10 đến 17/10.

Đoàn học sinh Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Học sinh chuyên Khoa học Tự nhiên giành huy chương Vàng

Huy chương Vàng thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hai huy chương Bạc được trao cho em Trương Bá Chí Thành (cùng trường với Tuấn Việt) và em Tăng Hạo Nhiên, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, TP Huế.

Huy chương Đồng thuộc về em Lê Hồng Nhân, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự FiPhO 2026. Từ trái sang: PGS.TS Phạm Văn Hải, các em Trương Bá Chí Thành, Lê Bá Tuấn Việt, Tăng Hạo Nhiên, Lê Hồng Nhân, tình nguyện viên và PGS.TS Nguyễn Công Toản.(Ảnh: MOET)

Kỳ thi năm nay có 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025-2026 đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, căn cứ kết quả thi và xếp hạng từ cao xuống thấp.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn tham dự kỳ thi.

Đề thi yêu cầu kết hợp lý thuyết và thực nghiệm

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, hướng tới khuyến khích học sinh yêu thích Vật lý, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Theo ban tổ chức, đề thi năm 2026 chú trọng khả năng vận dụng kiến thức Vật lý để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại.

Thí sinh trải qua hai phần thi chính thức gồm lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần được tổ chức trong một ngày với thời gian làm bài 5 giờ. Phần thi lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60; phần thi thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40.

Đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Ở phần thi lý thuyết, các bài toán bao quát nhiều lĩnh vực như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lý hấp dẫn. Thí sinh phải xác lập giả thiết, xây dựng mô hình toán học, vận dụng các điều kiện biên, đánh giá giới hạn áp dụng của mô hình và giải thích ý nghĩa vật lý của kết quả.

Trong khi đó, phần thi thực nghiệm yêu cầu thí sinh thiết kế phép đo, lựa chọn đại lượng phù hợp, xử lý số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng dự đoán lý thuyết và đánh giá sai số thực nghiệm. Việc kết hợp hai phần thi nhằm đánh giá kiến thức chuyên môn, tư duy logic, khả năng phân tích dữ liệu, kỹ năng thực hành và năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề khoa học.

Kết quả tại FiPhO 2026 ghi nhận nỗ lực của các thành viên đội tuyển Việt Nam, cùng sự hướng dẫn chuyên môn của giáo viên và sự đồng hành của gia đình, nhà trường.