Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Vật lí Al-Fergani 2026

Cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026), diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 17/10/2026 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan đã giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đoàn học sinh Việt Nam tại FiPhO 2026 (Từ trái qua phải: PGS.TS Phạm Văn Hải, em Trương Bá Chí Thành, em Lê Bá Tuấn Việt, em Lê Hồng Nhân, em Tăng Hạo Nhiên và PGS.TS Nguyễn Công Toản).

Cụ thể, em Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành Huy chương Vàng.

Hai Huy chương Bạc thuộc về em Trương Bá Chí Thành, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, TP. Huế.

Em Lê Hồng Nhân, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giành Huy chương Đồng.

Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo kết quả được công bố tại lễ trao giải, với 100% học sinh dự thi đoạt huy chương, đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Trước đó, nhận lời mời của Ban Tổ chức, Việt Nam cử đội tuyển được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025 - 2026 đã tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật líquốc tế năm 2026. Việc tuyển chọn căn cứ vào kết quả thi, xếp hạng từ cao xuống thấp.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành tích tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của các học sinh; sự tận tâm, trách nhiệm của các thầy cô trong công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn; cùng sự đồng hành, hỗ trợ và động viên từ gia đình, nhà trường.

Kỳ thi mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, nhằm khuyến khích học sinh yêu thích Vật lí, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức Vật lí để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại. Kỳ thi gồm hai phần thi chính thức là lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần được tổ chức trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ.

Phần thi lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thi thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm. Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững các định luật, nguyên lý cơ bản, đồng thời có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.

Ở phần thi lý thuyết, các bài toán bao quát nhiều lĩnh vực như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lí hấp dẫn. Thí sinh cần biết xác lập giả thiết, xây dựng mô hình toán học, vận dụng các điều kiện biên, đánh giá giới hạn áp dụng của mô hình và giải thích ý nghĩa vật lí của kết quả.

Qua đó, đề thi đánh giá khả năng vận dụng kiến thức liên ngành để phân tích hiện tượng và giải quyết những vấn đề phức hợp gắn với thực tiễn.

Đối với phần thi thực nghiệm, thí sinh cần thể hiện năng lực thiết kế phép đo, lựa chọn các đại lượng phù hợp, xử lý số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng dự đoán lý thuyết và đánh giá sai số thực nghiệm. Đây là những yêu cầu đòi hỏi kỹ năng thực hành tốt, tư duy khoa học và khả năng phân tích dữ liệu chính xác.

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm góp phần làm nổi bật năng lực tư duy độc lập, khả năng nghiên cứu và vận dụng kiến thức Vật lí của học sinh. Tham dự kỳ thi cũng là dịp để các em giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè quốc tế, mở rộng hiểu biết về khoa học, nuôi dưỡng niềm đam mê và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

Đổi mới đồng bộ công tác tuyển chọn, tập huấn đội tuyển

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về thành tích của các đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế trong những năm qua, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định: “Thành tích xuất sắc của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic khu vực và quốc tế trong những năm qua khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Theo GS Huỳnh Văn Chương, kết quả này cũng khẳng định việc lựa chọn khách quan, đúng quy chế; sự kế thừa cùng những giải pháp mới trong chỉ đạo, tổ chức tập huấn và lựa chọn cán bộ, giảng viên dẫn đoàn học sinh dự thi Olympic khu vực, quốc tế.

Được biết, để có những thành tích xuất sắc của các đội tuyển Olympic, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những đổi mới đồng bộ và toàn diện trong công tác tổ chức thi chọn học sinh giỏi quốc gia và tập huấn các đội tuyển.

Cụ thể, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được tổ chức sớm hơn nhằm tăng thời gian tập huấn. Kỳ thi chọn đội tuyển được xây dựng ngày càng tiệm cận nội dung, hình thức và thời lượng của kỳ thi quốc tế. Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học có nội dung thi thực hành. Cách tổ chức thi và chấm môn Tin học cũng được điều chỉnh theo hình thức Olympic khu vực và quốc tế.

GS Huỳnh Văn Chương nhấn mạnh: “Kỳ thi Olympic là một trong những kênh thông tin quan trọng để phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, từng bước mở rộng nguồn nhân lực trẻ có tiềm năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ngay từ bậc phổ thông”.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, kỳ thi Olympic là nền tảng quan trọng để hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước trong giai đoạn mới.