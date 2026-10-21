Việt Nam giành 3 HCV đấu kiếm tại Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026
Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam giành 3 HCV trong ngày thi đấu tại Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026, đang diễn ra ở Quảng Ninh, với các chiến thắng của Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Xuân Lợi và Phùng Thị Khánh Linh.
Ở nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nam, Nguyễn Phước Đến vượt qua đồng đội Nguyễn Tiến Nhật với tỷ số 15-10 tại bán kết, trước khi đánh bại hạt giống số 1 Joe Jr Noelito (Philippines) với tỷ số 15-13 trong trận chung kết, giành HCV.
Tại nội dung kiếm chém cá nhân nam, Nguyễn Xuân Lợi cũng bước lên bục cao nhất sau khi thắng Vũ Thành An 15-11 ở bán kết và vượt qua Teh Zi Hao (Malaysia) 15-9 ở chung kết.
Tấm HCV còn lại thuộc về Phùng Thị Khánh Linh ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ. Trong trận chung kết toàn Việt Nam, Khánh Linh đánh bại đồng đội Phạm Thị Thu Hoài với tỷ số 15-7.
Đáng chú ý, Phước Đến và Xuân Lợi đều vừa tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản trước khi trở lại tranh tài ở giải khu vực.
Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Quảng Ninh đến hết ngày 23/10, với 12 bộ huy chương ở 6 nội dung cá nhân và 6 nội dung đồng đội.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/viet-nam-gianh-3-hcv-dau-kiem-tai-giai-vo-dich-dau-kiem-dong-nam-a-2026-post364752.html