Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026

Theo đó, 1 Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani năm 2026 thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt (học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).

2 Huy chương Bạc thuộc về các em Trương Bá Chí Thành (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Tăng Hạo Nhiên (Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, TP Huế).

Em Lê Hồng Nhân (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) giành được Huy chương Đồng.

Đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani 2026. Từ trái qua lần lượt là PGS.TS Phạm Văn Hải, em Trương Bá Chí Thành, em Lê Bá Tuấn Việt, em Tăng Hạo Nhiên, em Lê Hồng Nhân, tình nguyện viên và PGS.TS Nguyễn Công Toản.

Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (2nd Al-Fergani International Physics Olympiad - FIPhO 2026), diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 17/10 tại Uzbekistan, với sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với kết quả trên, đoàn Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và Uzbekistan.

Đội được tuyển chọn từ những học sinh lớp 11 năm học 2025 - 2026 đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 của Bộ GD-ĐT (căn cứ vào kết quả thi, xếp hạng từ cao xuống thấp). Trường ĐH Sư phạm Hà Nội được Bộ GD-ĐT giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.

Kỳ thi là sân chơi để các học sinh thể hiện năng lực, kiến thức chuyên môn và tư duy khoa học trong lĩnh vực Vật lý, đồng thời vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế.

Đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức Vật lý để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại. Kỳ thi gồm 2 phần thi chính thức gồm lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần thi được tổ chức trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ. Phần thi lý thuyết gồm 3 bài toán, tổng điểm tối đa 60 điểm; phần thi thực nghiệm có tổng điểm tối đa 40 điểm. Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các định luật và nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.