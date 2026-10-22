Việt Nam gia tăng lượng xuất khẩu gạo sang Singapore

Bốc xếp gạo xuất khẩu của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại cảng Sài Gòn. Ảnh tư liệu - minh họa: Đình Huệ/TTXVN

Số liệu thống kê cho thấy mức giảm giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của Singapore đã thu hẹp đáng kể so với thời điểm 6 tháng đầu năm (giảm 22,3%). Nếu như trong nửa đầu năm, giá trị giảm chủ yếu do lượng nhập khẩu giảm (lượng giảm 19,5%, đơn giá giảm 3,5%), thì lũy kế 9 tháng, mức giảm được chia gần như đều giữa yếu tố lượng và yếu tố giá. Lượng nhập khẩu 9 tháng năm nay vẫn là mức cao thứ hai của cùng kỳ trong giai đoạn 2020-2026, chỉ sau năm 2025.

Trong 9 tháng năm 2026, giá trị nhập khẩu gạo (HS 1006) từ Việt Nam của Singapore đạt 79,5 triệu SGD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn mức giảm chung của thị trường (11,0%). Thị phần của Việt Nam tăng nhẹ từ 25,2% lên 25,7%; Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nguồn cung thứ 3 sau Thái Lan và Ấn Độ.

Về lượng, Singapore nhập khẩu 118.900 tấn gạo từ Việt Nam, tăng 5,2% trong khi tổng lượng nhập khẩu của Singapore giảm 5,8%; thị phần về lượng của Việt Nam tăng từ 28,1% lên 31,4%, đứng thứ 2 sau Ấn Độ. Việt Nam là nguồn cung duy nhất trong nhóm 3 nhà cung cấp lớn nhất ghi nhận tăng trưởng dương về lượng. Diễn biến này khác biệt so với xu hướng xuất khẩu gạo chung của Việt Nam (9 tháng năm 2026 đạt 6,4 triệu tấn, trị giá 3,11 tỷ USD, giảm lần lượt 6,1% và 10,9%), cho thấy Singapore là thị trường Việt Nam gia tăng được sản lượng trong bối cảnh nhu cầu thế giới suy yếu.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore cho biết trong quý IV/2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Singapore có một số cơ hội, như nhu cầu dự trữ của Singapore gia tăng trong bối cảnh El Nino và rủi ro Ấn Độ thắt chặt xuất khẩu. Kinh nghiệm giai đoạn 2023-2024 cho thấy Việt Nam là nguồn cung thay thế hàng đầu cho gạo trắng Ấn Độ (Việt Nam từng chiếm 46-50% thị phần nhóm gạo tẻ trắng trong nửa đầu năm 2024). Giá gạo Việt Nam cũng có lợi thế cạnh tranh trong ngắn hạn khi nguồn cung chào bán dồi dào do Philippines tạm dừng cấp phép nhập khẩu đến giữa tháng 11/2026.