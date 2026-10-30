Việt Nam gia nhập câu lạc bộ thương mại ngàn tỷ USD

Chiều 29-10, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt 1.000 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 494 tỷ USD, tăng hơn 27%; nhập khẩu đạt gần 508 tỷ USD, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến cả năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 25%, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 15-16% Chính phủ đề ra.

Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 778 tỷ USD, chiếm gần 78% tổng kim ngạch cả nước, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16%.

Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục là 2 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu sang nhiều thị trường có hiệp định thương mại tự do (FTA) tăng mạnh, như Nhật Bản gần 19%, Hàn Quốc 19%, Canada hơn 14% và Mexico gần 43%.

Theo thống kê, 3 nhóm hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng. Tổng trị giá đạt 532 tỷ USD, chiếm 54% kim ngạch cả nước, tăng 49% so với cùng kỳ.

Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam liên tục xác lập những cột mốc mới, từ 100 tỷ USD năm 2007 lên 500 tỷ USD năm 2019, 900 tỷ USD năm 2025 và vượt 1.000 tỷ USD năm 2026.

Hiện Việt Nam đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu và thứ 2 ASEAN, sau Singapore, tiếp tục khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu.