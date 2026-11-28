Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Trưởng đoàn Quan chức cao cấp và Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam nhấn mạnh những dấu ấn của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương) năm 2026.

Những dấu ấn nổi bật

- Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 diễn ra thành công tại Việt Nam, những kết quả này thể hiện vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 ra sao, thưa ông?

Ông Ngô Chung Khanh: Có thể nói, Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Các nước đánh giá rất cao công tác tổ chức, điều phối, dẫn dắt cũng như những sáng kiến của Việt Nam trong suốt năm 2026.

Đặc biệt, tại Phiên họp Hội đồng CPTPP dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, các nước đã đạt được những kết quả nổi bật.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Trưởng đoàn Quan chức cao cấp và Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam.

Lần đầu tiên, các nước thống nhất thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP. Đây là sáng kiến của Việt Nam nhằm tăng cường công tác vận hành Hiệp định CPTPP trong bối cảnh ngày càng có nhiều công việc cần xử lý, từ thực thi hiệp định, đàm phán nâng cấp đến mở rộng thành viên. Các nước thống nhất Văn phòng hỗ trợ CPTPP sẽ tạm thời đặt tại Nhật Bản và triển khai ngay trong năm 2027.

Các nước đã thống nhất kế hoạch đàm phán nâng cấp một số nội dung của Hiệp định CPTPP. Đây là quyết định quan trọng trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và xuất hiện những vấn đề mới cần xử lý, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Mặc dù CPTPP là hiệp định có tiêu chuẩn cao và đã có những đổi mới, các nước vẫn cho rằng cần tiếp tục cập nhật nội dung hiệp định để phù hợp với tình hình hiện nay. Vì vậy, các thành viên nhất trí tiếp tục đàm phán nâng cấp hiệp định.

Các nước cũng nhất trí khởi động đàm phán gia nhập, thành lập Ban công tác về đàm phán gia nhập CPTPP đối với ba nền kinh tế là UAE, Indonesia và Philippines. Đặc biệt, các thành viên thể hiện quyết tâm sớm thúc đẩy, kết thúc đàm phán gia nhập đối với Uruguay.

Cùng đó, các nước tiếp tục triển khai đối thoại sâu sắc, rõ ràng và cụ thể hơn với hai đối tác là Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN. Nội dung này được thể hiện thông qua các sáng kiến và kế hoạch cụ thể.

Trong năm 2026, Việt Nam đã thúc đẩy kết nối doanh nghiệp với các hoạt động đàm phán của CPTPP thông qua hai diễn đàn. Một diễn đàn được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7/2026; diễn đàn còn lại là hội nghị cấp cao tại Hà Nội, với sự tham gia của Cao ủy EU, các bộ trưởng, trưởng đoàn CPTPP và lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp của CPTPP. Đây cũng là một sáng kiến của Việt Nam, nhằm gắn kết các hoạt động đàm phán, thảo luận trong CPTPP với cộng đồng doanh nghiệp.

- Trong năm 2027, việc kết nối CPTPP với ASEAN và EU sẽ được triển khai theo những định hướng, lĩnh vực ưu tiên nào để hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực, thưa ông?

Ông Ngô Chung Khanh: Dựa trên kết quả trao đổi ở cấp bộ trưởng tại hai phiên đối thoại vừa qua, các quan chức cấp cao sẽ cụ thể hóa kế hoạch triển khai trong năm 2027.

Tinh thần chung là phải xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên, được cả EU, ASEAN và CPTPP cùng quan tâm; tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với lợi ích của các bên cũng như tình hình hiện nay.

Trong đó, một vấn đề quan trọng là tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thúc đẩy kết nối giữa các nền kinh tế một cách hiệu quả nhất, giảm thiểu các rào cản và chi phí cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các bên cũng cần chú ý đến những vấn đề liên quan đến chuyển đổi số. Một số bộ trưởng đại diện các nền kinh tế đã đề xuất sáng kiến thúc đẩy kết nối giao dịch không cần giấy tờ. Đây là sáng kiến được các thành viên rất quan tâm và mong muốn thúc đẩy trong năm 2027.

Tăng cường kết nối, khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam

- Một trong những vấn đề doanh nghiệp quan tâm là khả năng hài hòa, công nhận lẫn nhau về thủ tục hành chính và quy trình kiểm tra giữa các nền kinh tế, vậy qua hội nghị lần này, liệu có cơ chế nào để các bên công nhận chung các thủ tục hành chính cũng như quy trình kiểm tra hay không, thưa ông?

Ông Ngô Chung Khanh: Thực chất, đây cũng là một trong những mục tiêu mà các nước hướng tới. Tuy nhiên, việc này không thể diễn ra trong một sớm một chiều.

Hài hòa và công nhận lẫn nhau đòi hỏi trước hết phải có quyết tâm chính trị. Hiện nay, quyết tâm chính trị đó đã có. Tiếp đến, cần cụ thể hóa quyết tâm chính trị bằng những kế hoạch hành động rõ ràng. Trên cơ sở các kế hoạch hành động cụ thể, các nước sẽ tiếp tục thảo luận, đàm phán để xác định những nội dung có thể linh hoạt, những vấn đề có thể dung hòa.

Bởi việc dung hòa các hệ thống quản lý của 12 nền kinh tế CPTPP, 27 nền kinh tế EU và cả ASEAN là câu chuyện không hề đơn giản. Mỗi bên đều có những hệ thống quản lý riêng, do đó cần có quá trình trao đổi, thảo luận để tìm ra những nội dung có thể thống nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các bộ trưởng đã thể hiện quyết tâm chính trị trong việc thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối giữa các bên, qua đó giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

- Nhìn lại năm Chủ tịch CPTPP 2026 và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, theo ông, đâu là thành công lớn nhất mà Việt Nam đã đạt được? Những sáng kiến do Việt Nam đề xuất sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào trong thời gian tới?

Ông Ngô Chung Khanh: Thành công lớn nhất là Việt Nam đã thể hiện được vai trò dẫn dắt một cách chủ động, sáng tạo, đồng thời cho thấy Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong các tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong một hiệp định lớn như CPTPP.

Những sáng kiến của Việt Nam, trong đó có hai sáng kiến nổi bật là thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP và kết nối cộng đồng doanh nghiệp với các hoạt động của hiệp định, đã được các nước đánh giá rất cao, nhiệt tình ủng hộ và mong muốn tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Đây cũng là những nội dung thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong việc đóng góp vào hoạt động chung của CPTPP. Không chỉ tập trung vào các vấn đề thực thi, đàm phán nâng cấp hay mở rộng thành viên, Việt Nam còn thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường kết nối giữa hoạt động của hiệp định với thực tiễn kinh doanh.

Việc các thành viên ủng hộ và mong muốn tiếp tục triển khai những sáng kiến này là kết quả đáng ghi nhận trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam.

Tại buổi họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, chiều 27/11, quan chức cấp cao các nước CPTPP đánh giá cao những sáng kiến của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026. Những sáng kiến này dự kiến được xem xét, nghiên cứu để tiếp tục triển khai trong năm tới.

Trân trọng cảm ơn ông!