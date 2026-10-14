Việt Nam - Georgia: Thúc đẩy hợp tác về hạ tầng logistics, năng lượng tái tạo

Thúc đẩy hợp tác về hạ tầng logistics, năng lượng tái tạo

Ngày 12/10, tại thủ đô Tbilisi, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Georgia của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Georgia Irakli Nadareishvili và tham dự, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Georgia.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Irakli Nadareishvili, hai bên trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại song phương và các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Thứ trưởng Phan Thị Thắng đánh giá quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm việc với Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Georgia.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin thị trường, nhu cầu xuất nhập khẩu, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức các đoàn doanh nghiệp khảo sát thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm chuyên ngành và kết nối các nhà nhập khẩu, phân phối, tận dụng vị trí địa lý của Georgia để tăng cường kết nối thương mại giữa Việt Nam với khu vực Nam Kavkaz và châu Âu.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Georgia Irakli Nadareishvili bày tỏ vinh dự được chào đón đoàn đại biểu cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến thăm Georgia do Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu.

Nhận định quan hệ kinh tế Việt Nam - Georgia đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, Thứ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất, hạ tầng logistics, năng lượng tái tạo, du lịch, công nghệ thông tin...

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, duy trì kênh trao đổi chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại song phương.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Georgia

Cùng ngày, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Georgia cùng Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Georgia. Diễn đàn được tổ chức với sự tham dự của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Georgia, các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Phan Thị Thắng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Georgia, cho rằng hai nền kinh tế có nhiều tiềm năng bổ trợ lẫn nhau, trong đó Việt Nam có thể là cầu nối để doanh nghiệp Georgia tiếp cận thị trường Đông Nam Á, trong khi Georgia mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Kavkaz và châu Âu.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đã đưa ra những định hướng trọng tâm cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng trao đổi và phát triển, theo đó, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và logistics là chìa khóa để thúc đẩy thương mại và du lịch, mở rộng hợp tác đầu tư hạ tầng, công nghệ và phát triển đô thị.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Georgia hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối giao thương, từng bước chuyển các cơ hội hợp tác thành những dự án và kết quả kinh doanh thiết thực.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Georgia.

Diễn đàn doanh nghiệp có sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam gồm Mareven Food Central, Vingroup, ROX Group, Sovico Group, F5 Travel… hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, công nghiệp, công nghệ, đầu tư, năng lượng, hàng không và du lịch; cùng 25 doanh nghiệp Georgia hoạt động trong các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, logistics, thương mại, công nghiệp chế biến, thực phẩm, điện tử, viễn thông, xây dựng, du lịch và dịch vụ.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp hai nước đã giới thiệu năng lực, nhu cầu hợp tác và tham gia các phiên kết nối giao thương trực tiếp (B2B) nhằm tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Georgia.

Cũng trong các ngày 12 -13/10/2026, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã tháp tùng Phó Chủ tịch nước dự Lễ đón chính thức, Hội đàm với Thủ tướng, chào xã giao Tổng thống và làm việc với Chủ tịch Quốc hội Georgia.

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thể hiện sự quan tâm của hai bên đối với việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Georgia trong thời gian tới.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Georgia năm 2025 đạt 94 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Georgia đạt 92,7 triệu USD, nhập khẩu đạt 1,3 triệu USD. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 49,05 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 46,91 triệu USD và nhập khẩu đạt 2,14 triệu USD.Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Georgia gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, cà phê, hạt điều. Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ Georgia chủ yếu là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng.