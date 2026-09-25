Việt Nam - EU thúc đẩy triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện

Đây là một trong những trọng tâm được Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và ông Erik Kurzweil, Tổng Vụ trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS), trao đổi tại Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - EU ngày 25-9 tại Hà Nội, nhằm triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA).

Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - EU diễn ra tại Hà Nội ngày 25-9. Ảnh: BNG

Hai bên thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của mỗi bên, đồng thời rà soát, đánh giá toàn diện quan hệ song phương và kết quả cuộc họp các Tiểu ban trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp, gồm Tiểu ban Các vấn đề chính trị, Tiểu ban Phát triển bền vững và Tiểu ban Quản trị tốt, Pháp quyền và Quyền con người.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - EU tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, nhất là sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 1-2026.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam, đề nghị Ủy ban hỗn hợp cùng các Tiểu ban liên quan tiếp tục phát huy vai trò điều phối tổng thể, thúc đẩy triển khai hiệu quả các định hướng, cam kết lớn và chương trình hợp tác giữa hai bên.

Phía EU đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và các diễn đàn đa phương, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng, ưu tiên của EU tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn cùng Việt Nam đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào triển khai thực chất.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực thương mại - đầu tư, phát triển bền vững, quốc phòng - an ninh cũng như các lĩnh vực hợp tác mới; đồng thời khẳng định sẽ tích cực phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: BNG

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp hai bên, đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề còn tồn tại để khai thác tốt hơn tiềm năng, tính bổ trợ của hai nền kinh tế.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối các chương trình, nguồn lực và dự án cụ thể trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) và Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), nhất là trong phát triển hạ tầng xanh, năng lượng sạch và các chuỗi giá trị bền vững.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị EU thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); ghi nhận đầy đủ nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam; xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế; đồng thời cùng Việt Nam đẩy nhanh xác định và triển khai các dự án đầu tư cụ thể, phù hợp với nguồn lực của EU.

Về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - lĩnh vực được xác định là một hướng hợp tác trọng tâm trong giai đoạn mới - hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai các nội dung đã thống nhất, tăng cường nghiên cứu chung, kết nối các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khai thác hiệu quả các chương trình hợp tác của EU, trong đó có Horizon Europe.

Về chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác về kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phát triển bền vững; tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ JETP; mở rộng hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu; đồng thời tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các quy định mới của EU về phát triển bền vững, gồm Cơ chế điều chỉnh carbon biên giới (CBAM), Quy định chống phá rừng của EU (EUDR) và các yêu cầu thẩm định tính bền vững của chuỗi cung ứng.

Về hợp tác biển, hai bên nhất trí phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên trong phát triển kinh tế biển xanh, quản trị đại dương, bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái biển, nuôi trồng thủy sản bền vững; đồng thời đẩy mạnh hợp tác về an ninh, an toàn hàng hải, nâng cao năng lực và phối hợp ứng phó các thách thức an ninh trên biển.

Về giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường gắn kết xã hội, nhất là qua hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu thế hệ trẻ, phát huy hiệu quả các chương trình của EU như Erasmus+ nhằm tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai bên.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế; ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên hợp quốc và giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc; bảo vệ và củng cố trật tự dựa trên luật lệ. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, nhất trí thúc đẩy hướng tới nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU; phía EU đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác ASEAN - EU.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây; tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; nhấn mạnh mọi bất đồng, tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).