Việt Nam - EU thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, kinh tế biển xanh

Đại sứ Julien Guerrier và Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày 29/1/2026 mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương, khu vực và đa phương.

Đại sứ Julien Guerrier đề cập việc thực hiện Quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của EU (EUDR), quản lý chất thải, truy xuất nguồn gốc, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Đồng thời nêu những vướng mắc trong xử lý hồ sơ mở cửa thị trường, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, đơn giản hóa quy trình xử lý hồ sơ.

Về định hướng hợp tác, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề xuất tập trung thúc đẩy thương mại nông, lâm, thủy sản và mở cửa thị trường; tăng cường trao đổi kỹ thuật, minh bạch thông tin, xử lý các hồ sơ tồn đọng trên cơ sở khoa học và các cam kết trong Hiệp định EVFTA.

Đối với chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Việt Nam đang tập trung thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Trong tổng số 38 khuyến nghị sau đợt thanh tra lần thứ 5, có 31 khuyến nghị đã được thực hiện đầy đủ, 5 khuyến nghị đang triển khai và 2 khuyến nghị cần tiếp tục nghiên cứu, tham vấn, làm rõ với EC.

Bộ trưởng đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện EUDR thông qua nâng cao năng lực, hoàn thiện dữ liệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và hướng dẫn kỹ thuật, nhất là đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất còn hạn chế về nguồn lực.

Trong lĩnh vực môi trường, khí hậu, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh, hai bên định hướng nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xây dựng Chương trình hợp tác Việt Nam - EU về Kinh tế biển xanh và Đại dương bền vững, tập trung vào nuôi trồng thủy sản bền vững, chuyển đổi xanh, quản trị đại dương, bảo tồn biển và giảm ô nhiễm nhựa.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Đại sứ Julien Guerrier thống nhất tiếp tục phối hợp với Phái đoàn EU và các cơ quan liên quan để cụ thể hóa những định hướng trên thành kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai bên.