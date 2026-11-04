Việt Nam - EU thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Chiều 4-11, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - EU, với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - EU, chiều 4-11, tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, GDP tăng trên 9% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, Việt Nam hiện tham gia 18 hiệp định thương mại tự do (FTA), tạo mạng lưới kết nối thương mại rộng với các đối tác và thị trường trên thế giới. Trong đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là nền tảng quan trọng thúc đẩy trao đổi hàng hóa, đầu tư và mở rộng hợp tác giữa hai bên.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại diễn đàn, chiều 4-11. Ảnh: HOÀNG HÒA

Quan hệ Việt Nam - EU đang có thêm động lực sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2026.

Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng tăng trưởng và thu hút các nguồn lực đầu tư có chất lượng.

Bộ Công thương Việt Nam đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và chuyển giao tri thức, nhất là trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng và chuyển đổi xanh.

Việt Nam mong muốn tăng xuất khẩu các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, hàng chế biến sâu và có giá trị gia tăng cao vào EU. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, công nghệ tiên tiến và các giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn.

Các đại biểu, doanh nghiệp và diễn giả tham gia cuộc thảo luận tại diễn đàn, chiều 4-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Phát biểu từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Noel Clehane, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU-ABC), cho biết cộng đồng doanh nghiệp châu Âu mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển các ngành công nghiệp có năng lực cạnh tranh, củng cố chuỗi giá trị trong nước và khu vực, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh.

Theo ông Noel Clehane, môi trường đầu tư minh bạch, khả năng dự báo và chuyển đổi xanh là những điều kiện quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, 9 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU đạt 65,48 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam xuất siêu sang EU khoảng 36,1 tỷ USD. EU chiếm 11,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026.