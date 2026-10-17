Việt Nam - EU đưa khát vọng chung thành những kết quả thiết thực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đan Mạch, thăm chính thức EU và Bỉ từ ngày 19 - 24/10.

Rà soát việc triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện

Trả lời báo chí trước chuyến thăm, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, EU coi chuyến thăm là một sự kiện hết sức quan trọng trong quan hệ song phương. Trong 35 năm quan hệ ngoại giao, hai bên đã xây dựng mối quan hệ rất vững chắc, rộng khắp và sâu sắc. Hiện nay, quan hệ giữa hai bên bao trùm hầu như tất cả các lĩnh vực.

Tháng 1 vừa qua, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đến Hà Nội, hai bên đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương, tầm quan trọng của EU trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và của Việt Nam với EU.

Đại sứ cho biết, hai nhà lãnh đạo cao nhất của EU là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sẽ đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây sẽ là dịp để hai bên đánh giá tổng thể quan hệ song phương, rà soát việc triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện, chuyển hóa những khát vọng chung thành kết quả cụ thể và thiết thực.

Hai bên sẽ thảo luận về tất cả các lĩnh vực trong quan hệ song phương, bao gồm thương mại và đầu tư, năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh... Nhân dịp này sẽ diễn ra sự kiện bàn tròn doanh nghiệp, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các tổng giám đốc điều hành của những tập đoàn lớn của châu Âu.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tô Lâm sẽ là đoàn đại biểu cấp cao, trong đó có nhiều bộ trưởng, lãnh đạo địa phương và đông đảo đại diện doanh nghiệp. Vì vậy, sẽ có nhiều cuộc gặp song phương bên lề giữa các bộ trưởng và doanh nhân nghiệp Việt Nam với những người đồng cấp tại Brussels.

EU coi Việt Nam là một đối tác then chốt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việt Nam là quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên mà EU thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thương mại giữa EU và Việt Nam tăng trưởng đáng kể kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 vượt 76 tỷ euro. Tuy nhiên, EU tin rằng vẫn còn tiềm năng rất lớn để tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế.

Đại sứ Julien Guerrier cho biết, EU mong muốn đầu tư vào các ngành công nghiệp chất lượng cao tại Việt Nam. Ông khẳng định, EU có thể cung cấp không chỉ nguồn vốn mà còn mang đến những công nghệ an toàn, bảo mật, đạt trình độ tiên tiến hàng đầu thế giới, qua đó góp phần bảo đảm quyền tự chủ chiến lược của Việt Nam trong các lĩnh vực trọng yếu như giao thông vận tải, hạ tầng số an toàn, hạ tầng năng lượng…

Năng lượng, giao thông, khoa học công nghệ

Nhân dịp tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam theo Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu vào tháng 3 năm nay, EU công bố gói đầu tư trị giá hơn nửa tỷ euro vào Việt Nam, từ cả nguồn vốn công và tư nhân, tập trung vào chuyển đổi xanh, giao thông bền vững và năng lượng sạch.

Đại sứ Julien Guerrier cho biết, EU mong muốn tiếp tục đồng hành với Việt Nam trên con đường trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và quốc gia trung hòa khí hậu vào năm 2050.

Ông nhấn mạnh một số lĩnh vực sẽ được thảo luận khá chi tiết trong chuyến thăm tuần tới. Trước hết là lĩnh vực năng lượng. Cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz khiến các quốc gia nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh năng lượng, cả ở châu Âu và Việt Nam, cũng như phát triển nguồn cung năng lượng trong nước.

EU tin rằng điều này có thể được thực hiện thông qua đẩy mạnh sản xuất năng lượng sạch. Thông qua quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) và sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway), EU sẽ đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo. EU cũng đang tích cực hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hạt nhân tại Việt Nam, đặc biệt là bảo đảm an toàn hạt nhân. Ngoài ra, EU sẽ đầu tư vào lĩnh vực giao thông, trong đó có đường sắt đô thị, nhằm giúp người dân Hà Nội và TPHCM di chuyển nhanh hơn, sạch hơn, đồng thời giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, Đại sứ Julien Guerrier cho biết, trong năm nay, EU đã triển khai một chương trình hỗ trợ giao thông dành riêng cho Việt Nam, với khoản viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật trị giá 40 triệu euro. Chương trình này nhằm hỗ trợ chuyển giao các quy chuẩn và tiêu chuẩn tiên tiến nhất trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và giao thông đô thị cho Việt Nam.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier trả lời báo chí ngày 15/10 Ảnh: Thu Loan

Gần đây, EU đầu tư vào dự án nhà ga cảng tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ dự án trị giá 2 tỷ euro, nhằm phát triển nhà ga cảng đầu tiên tại Việt Nam đạt mục tiêu trung hòa khí hậu, phục vụ khu vực miền Trung Việt Nam và Lào.

Chương trình hỗ trợ giao thông trị giá 40 triệu euro dự kiến có thể huy động thêm 1 tỷ euro vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng đầu tư châu Âu, bao gồm Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), cũng như các ngân hàng phát triển quốc gia như Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), các định chế của Đức như GIZ, KfW…

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa qua cho thấy cả hai bên đều ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên Hợp Quốc và một thế giới được điều hành bằng luật pháp chứ không phải bằng sức mạnh.

Khoa học, công nghệ và giáo dục cũng là những lĩnh vực được Việt Nam và EU ưu tiên hợp tác. Trong chuyến thăm tuần tới, hai bên dự kiến sẽ ký ý định thư nhằm mở đường cho một loạt hoạt động nhằm tăng cường trao đổi giữa sinh viên và các nhà nghiên cứu. Đại sứ Julien Guerrier cho biết, EU mong muốn có thêm nhiều nhà nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu của Việt Nam tham gia các dự án thuộc chương trình tài trợ cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của châu Âu, mang tên Horizon Europe.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng sẽ thảo luận với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về các vấn đề khu vực và quốc tế trong giai đoạn có nhiều biến động địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới.