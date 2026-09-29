Việt Nam được vinh danh là điểm đến hàng đầu châu Á năm 2026

Du khách tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, Việt Nam được vinh danh là Điểm đến hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2026.

Sức hút của du lịch Việt Nam tiếp tục gia tăng, khi du khách ngày càng tìm đến các đô thị sôi động như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng những điểm nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng như Đà Nẵng.

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới 2026 dành cho khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, Sydney được vinh danh là Điểm đến thành phố hàng đầu châu Đại Dương, thay thế Melbourne, thành phố giành danh hiệu này năm 2025.

Sydney nổi tiếng trên thế giới với cảng biển lấp lánh và những bãi biển đẹp. Melbourne cũng giành được một danh hiệu khi được trao giải Sân bay hàng đầu châu Đại Dương năm 2026.

Trong khi đó, New Zealand giành danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Đại Dương, vượt qua Australia và tất cả các quốc gia khác trong khu vực. Australia được vinh danh là Điểm đến du lịch mạo hiểm hàng đầu, xếp trên New Zealand ở hạng mục này, dù quốc gia láng giềng bên kia biển Tasman nổi tiếng với nhiều hoạt động như trượt tuyết, đi bộ đường dài và nhảy bungee.

Philippines cũng được vinh danh là Điểm đến bãi biển hàng đầu châu Á. Quốc gia này nổi tiếng với những hòn đảo nhiệt đới và các khách sạn có giá cả phải chăng.

Nhiều địa điểm và đơn vị kinh doanh du lịch khác tại Australia và khu vực cũng được trao giải. Khách sạn InterContinental Brisbane giành danh hiệu Khách sạn mới hàng đầu châu Đại Dương năm 2026. Khách sạn hạng sang Park Hyatt Sydney được vinh danh là Khách sạn hàng đầu châu Đại Dương năm 2026.

Hãng hàng không Air New Zealand giành danh hiệu Hãng hàng không hàng đầu châu Đại Dương năm 2026, vượt qua đối thủ Qantas của Australia. Trong khi đó, Princess Cruises được trao danh hiệu Hãng du thuyền hàng đầu châu Đại Dương năm 2026.

Tại Fiji, khu nghỉ dưỡng Yatule Resort & Spa by Kimaya giành danh hiệu Khu nghỉ dưỡng bãi biển hàng đầu châu Đại Dương năm 2026. Còn Ayers Rock Resort, nằm gần Uluru ở Australia, được trao danh hiệu Khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Đại Dương năm 2026.

Khu nghỉ dưỡng này cung cấp nhiều lựa chọn lưu trú, từ khách sạn cao cấp Sails in the Desert đến các cơ sở có giá phải chăng hơn như Outback Lodge và khu cắm trại Ayers Rock Campground.

Được thành lập năm 1993, Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) hằng năm vinh danh các điểm đến, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch nổi bật tại nhiều khu vực trên thế giới./.