Việt Nam đã được chọn là khách mời danh dự tại Liên hoan phim cực ngắn quốc tế Pháp ngữ “Un Brin de Court” lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào năm 2027 tại thành phố Vichy, miền Trung nước Pháp.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội quảng bá điện ảnh và văn hóa Việt Nam tới khán giả quốc tế, đồng thời thúc đẩy giao lưu nghệ thuật, tăng cường hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam với Pháp và cộng đồng Pháp ngữ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN bên lề kỳ liên hoan lần thứ hai, diễn ra từ ngày 15-22/11, ông Pascal Jousse, Giám đốc Liên hoan phim, cho biết Ban tổ chức mong muốn thu hút đông đảo các nhà làm phim Việt Nam tham gia sự kiện năm tới, đồng thời hy vọng một gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam hoặc người Pháp gốc Việt sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo. Một số phương án đang được xem xét, song Ban tổ chức chưa thể công bố tên tuổi cụ thể.

Đặc biệt, liên hoan phim năm 2027 dự kiến mở rộng các hoạt động trình chiếu tại Việt Nam thông qua mạng lưới các cơ sở văn hóa Pháp, đồng thời tìm kiếm sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam để đưa các tác phẩm đến với khán giả trên cả nước. Công chúng Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức và tham gia bình chọn những tác phẩm tranh giải phim Pháp ngữ xuất sắc nhất và phim nước ngoài xuất sắc nhất.

Giải thích về việc chọn Việt Nam làm khách mời danh dự, ông Pascal Jousse cho biết quyết định này xuất phát từ tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam, nơi ông từng đến thăm và có nhiều bạn bè thân thiết.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác với Hiệp hội I-Dialogos cùng những kết nối sẵn có với các đối tác Việt Nam cũng tạo điều kiện thuận lợi để Ban tổ chức thúc đẩy giao lưu điện ảnh. Theo ông, điện ảnh Việt Nam xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn trong cộng đồng Pháp ngữ và liên hoan phim năm tới sẽ là dịp để các nhà làm phim Việt Nam giới thiệu tác phẩm, giao lưu với đồng nghiệp quốc tế, đồng thời đưa những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả nước ngoài.

Về phần mình, ông Yves-Jean Bignon, Phó Thị trưởng Vichy phụ trách văn hóa, di sản và quan hệ quốc tế, bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam được lựa chọn làm khách mời danh dự năm 2027. Ông đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, một quốc gia ngày càng có vị thế quan trọng tại Đông Nam Á và trên trường quốc tế, đồng thời đóng vai trò tích cực trong việc duy trì sự cân bằng và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Theo ông Yves-Jean Bignon, việc tôn vinh Việt Nam tại liên hoan phim năm tới không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác văn hóa giữa hai nước. Thành phố Vichy mong muốn đón tiếp đông đảo các đạo diễn, diễn viên trẻ Việt Nam, qua đó tạo dựng những mối quan hệ hợp tác lâu dài. Ông cũng hy vọng sự kiện sẽ trở thành dịp giới thiệu rộng rãi hơn văn hóa, văn học và các loại hình nghệ thuật Việt Nam tới công chúng Pháp.

Trong khi đó, bà Caroline Jousse, một khán giả có nguồn gốc Việt Nam, bày tỏ háo hức trước cơ hội khám phá sâu hơn nền điện ảnh của quê hương tổ tiên. Theo bà, mỗi nền văn hóa có cách lựa chọn đề tài, kể chuyện và thể hiện tác phẩm riêng, từ góc nhìn đến phong cách nghệ thuật.

Bà đặc biệt mong muốn tìm hiểu cách các đạo diễn Việt Nam tiếp cận những vấn đề của cuộc sống, đồng thời khám phá thêm nhiều nhà làm phim, diễn viên và tác phẩm mới. Bà hy vọng liên hoan phim năm tới sẽ giúp công chúng Pháp hiểu rõ hơn những nét đặc sắc của điện ảnh Việt Nam.

Chia sẻ về mối liên hệ với Việt Nam, bà Caroline Jousse cho biết mẹ bà có 3/4 dòng máu Việt Nam và bản thân bà từ nhỏ đã được tiếp xúc với những nét văn hóa Á Đông trong gia đình, trong đó có y học cổ truyền và khí công. Gia đình bà có người thân sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới, song bà luôn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn của mình. Chưa từng có dịp đến Việt Nam, bà hy vọng một ngày không xa sẽ cùng gia đình thực hiện một chuyến đi dài, dành đủ thời gian khám phá đất nước và nền văn hóa của quê hương tổ tiên.

Đánh giá về vai trò và vị thế của Việt Nam, ông Jean-Claude Mairal, đồng Chủ tịch Hiệp hội I-Dialogos, đối tác của Liên hoan phim, cho rằng Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vị trí quan trọng tại Đông Nam Á cũng như trên trường quốc tế.

Theo ông, Việt Nam không chỉ là một nền kinh tế năng động, mà còn đóng vai trò như một nhân tố cân bằng trong quan hệ giữa các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ. Ông đánh giá cao vị thế của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cũng như những mối quan hệ hữu nghị và hợp tác mà đất nước này đang duy trì với các đối tác trên thế giới.

Ông Jean-Claude Mairal mong muốn việc Việt Nam trở thành khách mời danh dự năm 2027 sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai nước, với sự tham gia tích cực của các đạo diễn, diễn viên trẻ Việt Nam.

Theo ông, liên hoan phim không chỉ là cơ hội giới thiệu các tác phẩm điện ảnh mà còn là dịp tôn vinh văn hóa, văn học và những giá trị nghệ thuật Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Ra đời năm 2025, Liên hoan phim cực ngắn quốc tế Pháp ngữ “Un Brin de Court” đang từng bước mở rộng quy mô và sức lan tỏa. Riêng kỳ liên hoan lần thứ hai đã thu hút 733 tác phẩm đến từ 70 quốc gia, trong đó 68 phim được lựa chọn tranh giải. Với thời lượng dưới 3 phút, các tác phẩm khai thác nhiều chủ đề về đời sống, văn hóa và con người, truyền tải những thông điệp cô đọng qua ngôn ngữ điện ảnh.

Không chỉ được trình chiếu tại Vichy và một số địa phương thuộc tỉnh Allier (Pháp), các tác phẩm còn đến với khán giả tại nhiều trung tâm văn hóa, trường đại học và cơ sở giáo dục trên thế giới, nơi công chúng có thể trực tiếp tham gia bình chọn.

Theo Giám đốc Liên hoan phim Pascal Jousse, các buổi chiếu đã nhận được phản hồi rất tích cực từ sinh viên, giáo viên và khán giả, kể cả tại những quốc gia mà tiếng Pháp không phải ngôn ngữ chính. Sự hưởng ứng này cho thấy sức hấp dẫn của điện ảnh trong việc kết nối các nền văn hóa, đồng thời khẳng định triển vọng phát triển của một liên hoan phim còn non trẻ nhưng đã vươn ra nhiều châu lục./.