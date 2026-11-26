Ngày 26/11, truyền thông Thái Lan và Indonesia đồng loạt đưa tin Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF) đang xem xét kế hoạch mở rộng giải vô địch Đông Á vào năm 2027. Theo trang Ball Thai (Thái Lan), EAFF đang nghiên cứu phương án đưa giải đấu sang khu vực Đông Nam Á, đồng thời mời thêm một số đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tham dự.

Tuyển Việt Nam có cơ hội đối đầu Nhật Bản nếu tham dự EAFF Cup 2027. (Ảnh: Hoàng Linh).

Đáng chú ý, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là bốn quốc gia được nhắc đến trong danh sách những địa điểm có khả năng đăng cai giải đấu. Nếu phương án này thông qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể được chứng kiến những màn so tài giữa các đội tuyển Đông Nam Á với các đối thủ hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Theo kế hoạch được truyền thông Thái Lan đề cập, EAFF Cup 2027 có thể diễn ra vào tháng 6/2027.

Trang NIS Media (Indonesia) dẫn lại phát biểu của Ban thư ký EAFF về quá trình nghiên cứu phương án mở rộng giải đấu: “Chúng tôi đang xem xét nhiều khả năng khác nhau để mở rộng phạm vi và tầm ảnh hưởng của giải đấu này. Tất cả các phương án vẫn đang được cân nhắc, bao gồm cả ý tưởng hợp tác giữa các khu vực với ASEAN”.

EAFF Cup là giải vô địch bóng đá dành cho các đội tuyển thuộc khu vực Đông Á, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Đây là sân chơi có sự góp mặt của những đội tuyển giàu thành tích tại châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong lịch sử giải đấu, Hàn Quốc đang là đội tuyển thành công nhất với 5 chức vô địch. Nhật Bản đứng ở vị trí tiếp theo với 3 lần đăng quang, trong khi Trung Quốc có 2 lần giành ngôi đầu. Ở kỳ gần nhất diễn ra vào tháng 7/2025 tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã giành chức vô địch.

Tại giải đấu này, những đội tuyển như Nhật Bản và Hàn Quốc thường sử dụng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại giải quốc nội. Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn của hai đội vẫn được đánh giá cao nhờ nền tảng đào tạo và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

Theo kế hoạch ban đầu được Ball Thai nhắc đến, kỳ EAFF Cup tiếp theo dự kiến tổ chức vào năm 2028 tại Trung Quốc. Nhưng phương án đang được thảo luận là thay đổi thời điểm sang năm 2027 và chuyển địa điểm tổ chức đến khu vực Đông Nam Á.

Đối với bóng đá Việt Nam, việc tham dự EAFF Cup mang đến cơ hội thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Trong những năm gần đây, đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần đối đầu Nhật Bản và Trung Quốc tại các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, cơ hội thường xuyên gặp những đội tuyển hàng đầu châu lục vẫn tương đối hạn chế.

Vì vậy, nếu được mời tham dự EAFF Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm điều kiện kiểm tra khả năng tổ chức chiến thuật, chất lượng đội hình và năng lực cạnh tranh trước các đối thủ mạnh.

Đặc biệt, giải đấu có thể trở thành một phần trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á, dự kiến khởi tranh từ năm 2027. Việc thi đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ có tốc độ, thể lực và kỹ thuật tốt.