Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về mức độ sử dụng AI

Một nhân viên văn phòng sử dụng AI để tìm kiếm thông tin

Theo báo cáo của Viện Kinh tế AI thuộc Microsoft, Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về mức độ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quý 2/2026, với 27,9% dân số trong độ tuổi lao động sử dụng ít nhất một sản phẩm AI tạo sinh.

Tỷ lệ này tăng 1,4 điểm phần trăm so với mức 26,5% trong quý 1, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 33 trong số các nền kinh tế được Microsoft Global AI Diffusion, báo cáo về mức độ phổ cập AI toàn cầu của Microsoft, theo dõi.

Singapore dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 64,3% người dân sử dụng AI và đứng thứ hai thế giới, ngay sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với 73,3%.

Tỷ lệ phổ cập AI của Việt Nam cao hơn các nền kinh tế Đông Nam Á khác như Malaysia (22,6%), Philippines (20,7%), Indonesia (14,8%) và Thái Lan (13,4%).

Mức tăng 1,4 điểm phần trăm của Việt Nam trong quý 2/2026 cũng cao hơn mức tăng ghi nhận tại Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan.

Trên toàn cầu, tỷ lệ sử dụng AI đạt 18,8% dân số trong độ tuổi lao động, cộng khoảng 1% so với quý 1 năm nay. Microsoft cho biết gần như mọi nền kinh tế được đưa vào chỉ số đều ghi nhận đà đi lên.

Tỷ lệ 27,9% của Việt Nam cũng cao hơn đáng kể mức trung bình 16,2% của nhóm Nam bán cầu, nhóm mà Microsoft xếp Việt Nam vào. Trong khi đó, nhóm Bắc bán cầu có tỷ lệ trung bình là 28,8%. Báo cáo chỉ ra rằng khoảng cách giữa hai nhóm đã nới rộng trong quý 2, với chênh lệch lên tới 12,6 điểm phần trăm, so với 12,1 điểm phần trăm trong quý 1/2026.

Microsoft nhắc tới sự khác biệt về cơ sở hạ tầng số, khả năng kết nối Internet, khả năng tiếp cận thiết bị và kỹ năng số có thể góp phần tạo ra khác biệt về mức độ ứng dụng AI giữa các thị trường.

Tại các nền kinh tế đang phát triển, AI tạo sinh đang được sử dụng tương đối nhiều cho mục đích tự học, phát triển kỹ năng và hỗ trợ giáo dục, trong đó dân số trẻ góp phần thúc đẩy xu hướng này.

Ngược lại, người dùng tại nhóm Bắc bán cầu có xu hướng sử dụng AI nhiều hơn cho các hoạt động tiêu dùng như mua sắm, tìm kiếm thông tin và đưa ra phản hồi. Tại nhóm Nam bán cầu, việc tạo và chỉnh sửa văn bản, mã nguồn và hình ảnh cũng chiếm tỷ trọng sử dụng tương đối lớn.

Báo cáo của Microsoft đồng thời nhấn mạnh, các mô hình AI có trọng số mở (open-weight) có thể là một giải pháp giúp giảm rào cản tiếp cận AI tại các nền kinh tế đang phát triển. Những mô hình này có thể được các tổ chức tải xuống, chỉnh sửa và triển khai, qua đó giúp giảm chi phí và cung cấp tính năng điều chỉnh phù hợp với ngôn ngữ và nhu cầu tại từng địa phương.

Tuy nhiên, các mô hình có trọng số mở không thể loại bỏ những hạn chế mang tính nền tảng như khả năng kết nối Internet, nguồn điện, kỹ năng số và cơ sở hạ tầng điện toán.

Microsoft định nghĩa mức độ phổ cập AI là tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 64 đã sử dụng một sản phẩm AI tạo sinh trong kỳ báo cáo. Chỉ số này được tính toán dựa trên dữ liệu đo lường tổng hợp và ẩn danh từ Microsoft, đồng thời được điều chỉnh để phản ánh sự khác biệt về thị phần hệ điều hành và thiết bị, mức độ phổ cập Internet và quy mô dân số. Do đó, dữ liệu đo lường mức độ sử dụng các sản phẩm AI tạo sinh, thay vì phản ánh toàn bộ mức độ triển khai AI trong một nền kinh tế, bao gồm các hệ thống của doanh nghiệp hoặc chính phủ.