Việt Nam đứng thứ ba thế giới về số căn hộ hàng hiệu

Việt Nam hiện có 16.135 căn bất động sản hàng hiệu thuộc 68 dự án đã và đang phát triển, đứng thứ ba thế giới về số lượng sản phẩm. Theo báo cáo The Brand Standard do Global Branded Residences (GBR), công ty tư vấn có trụ sở tại Anh, công bố, thị trường Việt Nam xếp sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với 84.972 căn và Mỹ với 71.592 căn.

Grand Marina, Saigon là một trong những dự án bất động sản hàng hiệu. Ảnh: Ngọc Hiển

Bất động sản hàng hiệu là loại hình nhà ở hoặc nghỉ dưỡng gắn với thương hiệu quốc tế, phần lớn thuộc các tập đoàn khách sạn. Những dự án này thường được phát triển hoặc vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ của thương hiệu, với các phân khúc từ trung cấp đến cao cấp.

Xét theo địa bàn, TP HCM có số căn hàng hiệu nhiều nhất cả nước với 3.503 căn. Hạ Long đứng thứ hai với 2.860 căn, tiếp đến là Đà Nẵng với 1.429 căn. Tại phân khúc siêu sang, một số sản phẩm ở TP HCM được chào bán với giá lên tới một tỷ đồng mỗi m2.

Trong tổng số 68 dự án được thống kê, 19 dự án đã hoàn thành, phần lớn nằm tại các địa phương ven biển. Đà Nẵng có 8 dự án đã hoàn thành, Phú Quốc có 7 dự án, Hội An có 6 dự án và Hạ Long có 5 dự án. Mercure Residences Ha Long, với quy mô 2.259 căn, được GBR xác định là dự án bất động sản hàng hiệu đơn lẻ lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Xét về đơn vị vận hành, Accor chiếm tỷ trọng lớn tại thị trường Việt Nam. Tập đoàn này có 23 dự án với tổng cộng 7.854 căn theo thống kê của GBR, tương đương gần một nửa số căn hàng hiệu cả nước. Danh mục thương hiệu của Accor trải rộng từ Fairmont, Sofitel đến Mercure và Novotel.

Thị trường cũng ghi nhận sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế thuộc nhóm cao cấp như Marriott International và The Ritz-Carlton. Trong số 68 dự án, có 49 dự án chưa hoàn thành và bàn giao. Tính theo số dự án nằm trong kế hoạch phát triển, Việt Nam đứng thứ sáu thế giới, sau UAE, Mỹ, Mexico, Brazil và Arab Saudi.

Ở phạm vi châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ hai về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu, sau Thái Lan với 73 dự án và trên Ấn Độ với 61 dự án. Thái Lan hiện là thị trường lớn thứ năm thế giới nếu xét theo số dự án, tập trung chủ yếu tại Phuket và Bangkok.

Thứ hạng giữa các thương hiệu cũng có sự khác biệt. Banyan Group dẫn đầu khu vực với hơn 50 dự án, tiếp theo là Accor với 44 dự án và Marriott với 34 dự án. Đây là số liệu trên phạm vi khu vực, không chỉ riêng thị trường Việt Nam.

Báo cáo The Brand Standard là nghiên cứu đầu tiên do GBR thực hiện. Trước đó, một số đơn vị tư vấn như Knight Frank và Savills cũng công bố báo cáo về phân khúc này. Báo cáo Branded Residences 2025-2026 của Savills xếp Việt Nam ở vị trí thứ tư thế giới về số dự án, với hơn 50 dự án gắn với 34 thương hiệu quốc tế.

Sự chênh lệch về thứ hạng giữa các báo cáo có thể xuất phát từ cách phân loại thương hiệu và phạm vi thống kê của từng đơn vị. GBR chia bất động sản hàng hiệu thành ba phân khúc: trung cấp, trung cao cấp và cao cấp. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 33% số dự án được đơn vị này xếp vào nhóm cao cấp.

Với 49 dự án chưa hoàn thành, nguồn cung bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình mở rộng. Tuy nhiên, số lượng căn và số dự án chủ yếu phản ánh quy mô thị trường theo từng tiêu chí thống kê, chưa đủ để kết luận về sức mua hay hiệu quả kinh doanh của từng dự án.

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