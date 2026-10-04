Việt Nam đứng thứ 5 Đông Nam Á ở ASIAD 2026

Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) được tổ chức tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Đại hội có 46 đoàn tham dự, với 10.787 vận động viên tranh tài ở 469 nội dung thuộc 43 môn thể thao và 71 phân môn.

Cầu mây bất ngờ trở thành "mỏ vàng" của Thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Tính đến ngày 4/10, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, đồng thời xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Đoàn Việt Nam giành tổng cộng 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng (HCV), 3 Huy chương Bạc (HCB) và 19 Huy chương Đồng (HCĐ). 3 HCV của đoàn Việt Nam đến từ 2 môn karate và cầu mây. Trong đó, cầu mây mang về 2 HCV cho đoàn Việt Nam. Đây cũng là thành tích chung cuộc của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Với số lượng huy chương nói trên, đoàn Việt Nam đứng sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines trong cuộc đua huy chương của khu vực.

Thái Lan tiếp tục là đoàn thể thao Đông Nam Á có thành tích tốt nhất. Đoàn Thái Lan đứng thứ 7 với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, tổng cộng 52 huy chương. Đoàn Malaysia đứng thứ hai khu vực và thứ 11 châu Á với 9 HCV, 7 HCB, 16 HCĐ.

Đội cầu mây bốn người bảo vệ thành công tấm HCV.

Đoàn Indonesia xếp thứ ba Đông Nam Á và đứng thứ 16 châu Á. Đoàn thể thao xứ vạn đảo giành 5 HCV, 11 HCB và 23 HCĐ, tổng cộng 39 huy chương. Theo trang Okezone, thành tích này của đoàn Indonesia vượt chỉ tiêu 4 HCV mà trước đó Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia (Kemenpora) đề ra.

Đoàn Philippines đứng thứ tư khu vực, hạng 17 châu Á, với 4 HCV, 9 HCB và 16 HCĐ. Tờ Phil Star cho biết: "Sau hai tuần tranh tài, đoàn Philippines kết thúc với 4 HCV, 9 HCB và 16 HCĐ, thành tích tốt nhất của nước này kể từ ASIAD Jakarta 1962, nơi các VĐV Philippines giành 7 HCV, 6 HCB và 24 HCĐ".

Nguyễn Thị Tâm giành HCB boxing được đánh giá quý như 'vàng".

Phía sau đoàn Việt Nam là Singapore, đứng thứ 21 châu Á với 2 HCV, 9 HCB và 7 HCĐ. Đoàn Myanmar xếp thứ 24 châu Á, giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Đoàn Campuchia đứng thứ 35 châu Á với 4 HCĐ, trong khi Brunei và Lào cùng đứng thứ 37, mỗi đoàn có 1 HCĐ.

Theo Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, 3 HCV tại ASIAD 20 không chỉ ghi nhận nỗ lực và bản lĩnh của các VĐV mà còn cho thấy hiệu quả của định hướng đầu tư trọng điểm. "Thể thao Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để duy trì và phát triển vị thế ở những nội dung mũi nhọn", ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định khi trao đổi về thành tích, những bài học và hướng đi sau ASIAD 20.

Theo ông, thành tích 3 HCV phản ánh thực tế nỗ lực của toàn đoàn, mang lại cả niềm vui, niềm tự hào lẫn những bài học sâu sắc để thể thao Việt Nam nhìn nhận và hoàn thiện trong chặng đường tới.

Đội kata đồng đội nữ tiếp tục là chủ lực của Thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Nhìn nhận một cách khách quan, chúng ta có quyền tự hào về sự tỏa sáng của các vận động viên nữ ở những nội dung có sự chuẩn bị và đầu tư trọng điểm. Đội tuyển cầu mây nữ giành 2 HCV sau những chiến thắng trước đối thủ mạnh Thái Lan cũng khẳng định tính đúng đắn của việc ưu tiên nguồn lực cho những môn trọng điểm.

Bên cạnh những điểm sáng, việc một số môn như bắn súng, rowing hay điền kinh chưa đạt chỉ tiêu HCV là điều đáng tiếc nhưng cũng phản ánh thực tế mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận.

Kết quả của bắn súng cũng như một số môn Olympic tại ASIAD lần này chính là thước đo chính xác về vị thế hiện tại của thể thao Việt Nam. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để ngành thể thao rà soát toàn bộ quy trình, từ tuyển chọn, dinh dưỡng, y học thể thao cho đến nâng cao bản lĩnh thi đấu cho vận động viên, hướng tới những mục tiêu dài hạn và bền vững hơn.