Việt Nam đứng thứ 43 về đổi mới sáng tạo, 34,6% doanh nghiệp đã tham gia

Công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

Việt Nam tăng một bậc về chỉ số đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội” và công bố kết quả Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026.

Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2026, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm trước. Tính từ năm 2013, thứ hạng của Việt Nam đã tăng từ vị trí 76 lên vị trí 43. Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai trong nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp.

Riêng thứ hạng về đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng hai bậc, từ vị trí 37 lên 35. Đây là một trong những chỉ số được sử dụng trong GII để đánh giá kết quả tạo ra từ các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, 34,6% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo. Hoạt động này không chỉ tập trung vào đổi mới công nghệ mà còn được triển khai ở các lĩnh vực như đổi mới sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất, phương thức quản trị và mô hình kinh doanh.

Hà Nội đứng đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương

Cùng ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo PII 2026. Hà Nội đạt 63,80 điểm, đứng đầu cả nước và là năm thứ tư liên tiếp giữ vị trí này.

10 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo PII 2026 lần lượt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. Trong nhóm này có 7 thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nội dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số về nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D), chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển và tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 58,30 điểm, đồng thời dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần. Các chỉ số nổi bật gồm tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, mật độ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp mới thành lập.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Chỉ số Đổi mới sáng tạo PII được xây dựng nhằm lượng hóa hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chỉ số này cung cấp cơ sở để các địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và các yếu tố liên quan đến năng lực đổi mới sáng tạo, từ đó xác định giải pháp phù hợp.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 có sự tham gia của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học và tổ chức trong nước, quốc tế. Không gian triển lãm, trải nghiệm và kết nối tại sự kiện có 150 gian hàng.