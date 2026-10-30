Việt Nam đứng thứ 4 trong xu hướng du lịch mùa Thu 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nền tảng cẩm nang du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet vừa xếp Việt Nam ở vị trí thứ 4 trong danh sách 15 điểm đến hấp dẫn nhất mùa Thu năm 2026. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam chỉ đứng sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan.

Danh sách này được xây dựng dựa trên mức tăng đơn đặt mua sách hướng dẫn du lịch của Lonely Planet trong giai đoạn từ ngày 20/8 đến 20/9/2026 so với kỳ trước, qua đó phản ánh sự quan tâm của độc giả đối với các điểm đến trong mùa Thu.

Du khách nước ngoài tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội

Đánh giá về Việt Nam, Lonely Planet nhấn mạnh sức hấp dẫn của hành trình kết hợp khám phá đô thị, thiên nhiên và đời sống địa phương. Mùa Thu, khi thời tiết miền Bắc chuyển mát, là thời điểm thuận lợi để du khách dạo bước qua những con phố nhỏ ở Hà Nội, khám phá khu phố cổ, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và cảm nhận nhịp sống của người dân địa phương.

Rời Thủ đô, du khách có thể đến vịnh Hạ Long để chiêm ngưỡng những đảo đá vôi giữa làn nước xanh, hoặc khám phá Sa Pa, Hà Giang với những thửa ruộng bậc thang vàng óng vào mùa lúa chín. Đây cũng là dịp thích hợp để trải nghiệm các cung đường vùng cao, tìm hiểu cảnh quan và văn hóa của cộng đồng địa phương.

Ở phía Nam, Lonely Planet gợi ý du khách khám phá nhịp sống sôi động của TP Hồ Chí Minh, thưởng thức ẩm thực đường phố hoặc đạp xe qua những vùng nông thôn quanh phố cổ Hội An, cảm nhận vẻ đẹp thanh bình của cảnh quan và không gian di sản.

Ruộng bậc thang Hà Giang. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Theo Lonely Planet, lợi thế của Việt Nam nằm ở khả năng kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một hành trình, từ du lịch đô thị, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển đến khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa. Sự đa dạng về cảnh quan và bản sắc vùng miền giúp điểm đến này đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng phong phú của du khách quốc tế.

Trong bảng xếp hạng 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa Thu 2026, Nhật Bản đứng đầu nhờ cảnh sắc lá mùa Thu và văn hóa ẩm thực; Italy xếp thứ hai với các trải nghiệm ẩm thực theo mùa, cảnh quan và di sản; Thái Lan đứng thứ ba nhờ thời tiết thuận lợi vào cuối mùa mưa cùng những lễ hội đặc sắc. Việt Nam xếp thứ tư, tiếp theo là Nam Mỹ ở vị trí thứ năm.