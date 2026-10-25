Việt Nam đứng thứ 4 trong xu hướng du lịch mùa Thu 2026

Sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hoạt động khám phá giúp Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa Thu 2026 do Lonely Planet - Nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch và thương hiệu truyền thông du lịch quốc tế - giới thiệu.

Lonely Planet nhấn mạnh sức hấp dẫn của mùa Thu ở Việt Nam với những chuyến đi kết hợp khám phá đô thị, thiên nhiên và đời sống địa phương. Khi thời tiết miền Bắc chuyển mát, du khách có điều kiện thuận lợi hơn để đi bộ qua những con phố nhỏ, thưởng thức ẩm thực và cảm nhận nhịp sống thường ngày. Ở phía Nam, Lonely Planet gợi ý du khách khám phá Thành phố Hồ Chí Minh qua những tuyến phố sôi động, hoặc đạp xe ở vùng nông thôn quanh phố cổ Hội An. Những trải nghiệm này bổ sung cho hành trình mùa Thu, từ nhịp sống đô thị đến cảnh quan làng quê và không gian văn hóa truyền thống...

Thực hiện:

ngantk/TTXVN

Báo:

Thể thao và Văn hóa