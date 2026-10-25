Việt Nam đứng thứ 4 trong danh sách điểm đến du lịch mùa Thu 2026 của Lonely Planet

Theo thông tin từ Lonely Planet – Nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch hàng đầu thế giới, sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hoạt động trải nghiệm bản địa là những yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút đặc biệt của du lịch Việt Nam đối với du khách quốc tế.

Trong danh sách Top 15 điểm đến mùa Thu năm nay, Việt Nam xuất sắc đứng ở vị trí thứ 4 (sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan). Thương hiệu du lịch uy tín này đánh giá cao mùa Thu Việt Nam nhờ khả năng kết nối hài hòa giữa hành trình khám phá phố thị sôi động, thiên nhiên hùng vĩ và đời sống văn hóa truyền thống.

Tại miền Bắc, tiết trời sang Thu mát mẻ tạo điều kiện lý tưởng để du khách tản bộ qua những con phố cổ, trải nghiệm ẩm thực đường phố và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống thường ngày. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam và dải đất miền Trung, Lonely Planet gợi ý những hoạt động hấp dẫn như khám phá không gian đô thị năng động tại Thành phố Hồ Chí Minh hay không khí bình yên khi đạp xe qua các vùng quê thơ mộng quanh không gian di sản Hội An.

Bên cạnh các đô thị di sản và vùng đồng bằng, mùa Thu cũng là thời điểm vàng của du lịch miền núi phía Bắc Việt Nam. Tiết trời khô ráo, cảnh sắc thiên nhiên bước vào mùa đẹp nhất trong năm với những dải ruộng bậc thang chín vàng rực rỡ và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục là "điểm tựa" quan trọng thu hút dòng khách quốc tế yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.

Việc tiếp tục góp mặt trong top đầu các bảng xếp hạng du lịch uy tín toàn cầu khẳng định vị thế và sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế trong năm 2026.

15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026 theo Lonely Planet

1. Nhật Bản – Mùa lá vàng, lá đỏ và ẩm thực.

2. Italy – Ẩm thực theo mùa.

3. Thái Lan – Biển mùa thu và lễ hội.

4. Việt Nam – Thời tiết lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.

5. Nam Mỹ – Sự đa dạng tối đa.

6. Sri Lanka – Nghỉ dưỡng đảo.

7. Ấn Độ – Quan sát các loài hổ và trải nghiệm thuyền trên vùng backwaters.

8. Trung Quốc – Khí hậu dễ chịu, ẩm thực và sắc thu.

9. Bồ Đào Nha – Kéo dài mùa hè.

10. New Zealand – Tận hưởng mùa xuân giữa mùa thu.

11. Australia – Cảnh quan biểu tượng và trải nghiệm biển.

12. Châu Phi – Quan sát động vật hoang dã.

13. Na Uy – Ngắm cực quang.

14. Philippines – Nghỉ dưỡng biển.

15. New York City, Mỹ – Ngắm lá mùa thu giữa đô thị.