Việt Nam đứng thứ 4 trong 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026

Lonely Planet vừa công bố danh sách “15 Destinations are the Biggest 2026 Fall Travel Trends” (15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026), trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 thế giới, sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan

Việt Nam nổi bật nhờ một mùa thu nhiều lớp trải nghiệm

Sức hút của Việt Nam đến từ sự đa dạng trải nghiệm hội tụ trong cùng một mùa, từ những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín, phố cổ giàu bản sắc, biển đảo quyến rũ đến ẩm thực đường phố và những cung đường dành cho du khách ưa khám phá.

Lonely Planet vừa công bố danh sách “15 Destinations are the Biggest 2026 Fall Travel Trends” (15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026), trong đó Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 thế giới, sau Nhật Bản, Italy và Thái Lan.

Ấn phẩm du lịch nổi tiếng thế giới này xếp Việt Nam vào nhóm điểm đến nổi bật nhất mùa thu với chủ đề “Great weather for adventures”, có thể hiểu là điểm đến đặc biệt phù hợp cho những chuyến phiêu lưu nhờ thời tiết thuận lợi.

Điểm đặc biệt trong đánh giá của Lonely Planet là Việt Nam không được giới thiệu bằng một hiện tượng mùa thu.

Nhật Bản có sắc lá mùa thu. Italy có mùa thu hoạch nho, olive và nấm truffle. Na Uy có cực quang. Ấn Độ có Diwali, safari và mùa khô. Philippines hấp dẫn với biển đảo.

New Zealand và Australia lại mang đến một nghịch lý thú vị khi bước vào mùa xuân trong lúc Bắc bán cầu đang vào thu. Việt Nam xuất hiện với một tổ hợp trải nghiệm rộng hơn.

Lonely Planet nhấn mạnh Hà Nội trở nên mát mẻ, thuận lợi cho việc đi bộ và khám phá các khu phố. Vịnh Hạ Long được mô tả với làn nước trong và ấm, trong khi Sa Pa và Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ) bước vào thời điểm những thửa ruộng bậc thang chuyển sang sắc vàng của mùa lúa chín.

Xuôi về phía Nam, du khách vẫn có thể khám phá TP.HCM bằng xe máy, thưởng thức ẩm thực đường phố. Ở miền Trung, du khách có thể đạp xe qua vùng nông thôn quanh Hội An, thưởng thức các món đặc sản trong làng nghề và tìm hiểu văn hoá địa phương. Sự khác biệt nằm ở độ rộng của không gian trải nghiệm.

Một chuyến đi mùa thu tại Nhật Bản có thể xoay quanh foliage, vườn Nhật, đền chùa và ẩm thực. Italy nổi bật với cảnh quan, nghệ thuật, rượu vang và mùa thu hoạch.

Thái Lan hướng mạnh vào biển, lễ hội và thời tiết sau mùa mưa. Trong khi đó, Việt Nam có thể nối nhiều trạng thái du lịch trong một hành trình, từ đô thị, núi cao, ruộng bậc thang đến biển, di sản và ẩm thực.

Đó là lợi thế đáng kể khi thị hiếu du lịch ngày càng hướng tới những chuyến đi có nhiều hoạt động chứ không chỉ tìm kiếm một cảnh quan để ngắm nhìn.

Khi mùa lúa chín trở thành tài sản du lịch

Trong phần giới thiệu Việt Nam, hình ảnh ruộng bậc thang Tây Bắc là điểm nhấn thị giác đầu tiên mà Lonely Planet lựa chọn.

Những thửa ruộng chuyển sang màu vàng đúng thời điểm mùa thu tạo ra một lớp trải nghiệm rất khác so với những điểm đến nổi tiếng bởi lá phong hay rừng cây đổi màu. Sa Pa và Hà Giang vì thế được đặt vào một vị trí đặc biệt.

Nếu Nhật Bản hấp dẫn bởi màu sắc của thiên nhiên khi cây cối chuyển mùa, Tây Bắc Việt Nam hấp dẫn bởi một mùa vụ đang diễn ra, gắn với hoạt động sản xuất, đời sống cộng đồng và văn hóa nông nghiệp.

Du khách có thể nhìn thấy ruộng bậc thang, đi bộ qua bản làng, gặp người dân địa phương, thưởng thức ẩm thực vùng cao và tiếp cận đời sống bản địa trong cùng một không gian.

Đây cũng là điểm Việt Nam có thể khai thác sâu hơn trong phát triển du lịch mùa thu. Nếu được tổ chức tốt, mùa lúa chín có thể trở thành một sản phẩm theo mùa có thời gian trải nghiệm rõ ràng, kết nối cảnh quan với văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống, lưu trú cộng đồng và các tuyến trekking.

Mùa lúa chín có thể trở thành một thương hiệu du lịch mùa thu của Việt Nam nếu được tổ chức bài bản hơn. Ảnh: Thanh Tâm

Lợi thế từ Bắc vào Nam

Một khác biệt nữa được Lonely Planet nhắc tới là Việt Nam không có một kiểu thời tiết mùa thu đồng nhất trên toàn quốc.

Miền Bắc bước vào giai đoạn dễ chịu hơn khi thu tới. Hà Nội có tiết trời phù hợp cho những chuyến đi bộ, trải nghiệm ẩm thực và khám phá đô thị. Vùng núi phía Bắc có mùa lúa chín và những cung đường dành cho du khách thích vận động.

Trong khi đó, miền Trung và miền Nam đem đến những trải nghiệm khác. Hội An vẫn phù hợp với những chuyến đạp xe qua vùng nông thôn. TP.HCM duy trì nhịp sống đô thị, ẩm thực đường phố và những hoạt động khám phá thành phố.

Độ đa dạng về địa hình và khí hậu tạo cho Việt Nam khả năng phân bổ dòng khách theo nhiều sản phẩm thay vì tập trung vào một điểm đến duy nhất.

So với một số điểm trong danh sách, đây là lợi thế rõ ràng. Nhật Bản có quy mô quốc gia lớn và hệ sản phẩm phong phú, nhưng mùa thu nổi bật nhất vẫn gắn với hành trình ngắm lá.

Italy có hệ sinh thái du lịch mùa thu rất mạnh quanh ẩm thực và mùa thu hoạch. Na Uy lại sở hữu lợi thế đặc biệt về cực quang. Việt Nam không cạnh tranh trực diện bằng một hiện tượng duy nhất mà bằng sự đa dạng của trải nghiệm.

Vị trí thứ 4 nói gì về sức hút của Việt Nam?

Cần nhìn chính xác bản chất bảng xếp hạng của Lonely Planet. Đây không phải bảng xếp hạng 15 quốc gia có “mùa thu đẹp nhất thế giới” dựa trên một hệ thống điểm số về cảnh quan, khí hậu hay chất lượng dịch vụ.

Lonely Planet cho biết danh sách được xây dựng dựa trên mức tăng đơn đặt mua sách hướng dẫn du lịch trong khoảng từ ngày 20.8 đến 20.9.2026 so với giai đoạn trước đó, đồng thời áp dụng ngưỡng đơn hàng tối thiểu nhằm loại bỏ những biến động mang tính thống kê.

Nói cách khác, bảng xếp hạng phản ánh xu hướng quan tâm và nhu cầu lên kế hoạch du lịch của độc giả Lonely Planet đối với mùa thu 2026. Chính ở góc độ này, vị trí thứ 4 của Việt Nam có giá trị đáng quan tâm.

Việt Nam không chỉ được nhắc tới như một điểm đến có cảnh đẹp. Việt Nam đang nằm trong nhóm những điểm đến mà khách du lịch quốc tế chủ động tìm kiếm khi lên kế hoạch cho những chuyến đi mùa thu.

Đặc biệt, Việt Nam đứng thứ 4 trong khi ba vị trí đầu đều là những thị trường du lịch có sức hút rất lớn tại châu Á và châu Âu.

Các điểm đến của Việt Nam hoàn toàn có thể được kết nối thành những tuyến du lịch theo mùa. Một tuyến có thể bắt đầu từ Hà Nội, đi Tây Bắc rồi sang Hà Giang (cũ).

Tuyến khác kết hợp Hà Nội, Hạ Long và miền Trung. Với khách thích trải nghiệm sâu, mùa thu có thể trở thành thời điểm lý tưởng cho các sản phẩm trekking, caravan, xe đạp, du lịch cộng đồng, nhiếp ảnh, ẩm thực và khám phá văn hóa.

Đặc biệt, mùa lúa chín có thể trở thành một thương hiệu du lịch mùa thu của Việt Nam nếu được tổ chức bài bản hơn.

Thế giới đã có những hình ảnh mùa thu gần như trở thành biểu tượng du lịch. Nhật Bản có lá đỏ. New England của Mỹ cũng có mùa lá vàng lá đỏ, châu Âu có mùa nho và những khu rừng chuyển màu. Việt Nam có thể định vị mùa lúa chín vùng cao như một trải nghiệm mùa thu mang dấu ấn riêng.

Điểm quan trọng là tránh biến cảnh quan thành một sản phẩm chụp ảnh thông thường. Giá trị sẽ cao hơn khi du khách được sống trong không gian ấy, hiểu câu chuyện của cộng đồng, thưởng thức sản vật địa phương và dành nhiều thời gian hơn tại điểm đến.

15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026 theo Lonely Planet

Từ một vị trí trong bảng xếp hạng đến cơ hội trên thị trường quốc tế

Lonely Planet từng có sức ảnh hưởng lớn tới cách khách quốc tế lựa chọn điểm đến thông qua hệ thống guidebook. Việc Việt Nam xuất hiện ở vị trí thứ 4 trong danh sách xu hướng mùa thu 2026 có ý nghĩa lớn về mặt truyền thông điểm đến.

Mùa thu là lúc nhiều lớp giá trị của Việt Nam cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian thuận lợi cho du lịch.

Từ ruộng lúa vàng trên núi cao tới những con phố Hà Nội, từ vịnh biển tới làng quê Hội An, từ phở nóng bên vỉa hè tới những cung đường dành cho người mê xe máy, Việt Nam có thể mang đến một mùa thu nhiều sắc thái mà không cần dựa vào một biểu tượng duy nhất.

Vị trí thứ 4 của Lonely Planet vì thế có thể được nhìn như một lời gợi mở. Việt Nam đã có tài nguyên để trở thành một điểm đến mùa thu nổi bật trên bản đồ quốc tế. Phần còn lại là khả năng biến những mùa đẹp nhất của đất nước thành những sản phẩm đủ hấp dẫn để khách quốc tế biết đến, lựa chọn và ở lại lâu hơn.

15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026 theo Lonely Planet:

1. Nhật Bản - Mùa lá vàng lá đỏ và ẩm thực

2. Italia - Ẩm thực theo mùa

3. Thái Lan - Biển mùa thu và lễ hội

4. Việt Nam - Thời tiết lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu

5. Nam Mỹ - Sự đa dạng tối đa

6. Sri Lanka - Nghỉ dưỡng đảo

7. Ấn Độ - Quan sát các loài hổ và trải nghiệm thuyền trên vùng backwaters

8. Trung Quốc - Khí hậu dễ chịu, ẩm thực và sắc thu

9. Bồ Đào Nha - Kéo dài mùa hè

10. New Zealand - Tận hưởng mùa xuân giữa mùa thu

11. Australia - Cảnh quan biểu tượng và trải nghiệm biển

12. Châu Phi - Quan sát động vật hoang dã

13. Na Uy - Ngắm cực quang

14. Philippines - Nghỉ dưỡng biển

15. New York City, Mỹ - Ngắm lá mùa thu giữa đô thị