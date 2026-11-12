Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

Chiều 11/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026), do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tham gia bảng xếp hạng này. Với vị trí thứ 37 trong tổng số 70 nền kinh tế được đánh giá, Việt Nam đứng thứ 3 trong số 6 nền kinh tế Đông Nam Á tham gia. Kết quả bước đầu phản ánh vị thế của Việt Nam trong môi trường cạnh tranh số toàn cầu, đồng thời tạo cơ sở để theo dõi những thay đổi trong các năm tiếp theo.

Theo IMD, bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng dựa trên 88 tiêu chí, bao gồm 51 chỉ tiêu thống kê và 37 thước đo từ khảo sát ý kiến lãnh đạo doanh nghiệp. Phương pháp đánh giá kết hợp dữ liệu định lượng với nhận định từ thực tiễn kinh doanh, qua đó xem xét năng lực cạnh tranh số và AI của từng nền kinh tế dưới nhiều góc độ.

Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI WDAIR 2026. Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Đáng chú ý, kết quả xếp hạng không chỉ phản ánh mức độ phát triển công nghệ mà còn liên quan đến chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp số. Đây là những yếu tố ngày càng có vai trò quan trọng trong bối cảnh AI được triển khai rộng rãi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, vị trí trong bảng xếp hạng quốc tế mang lại thêm một góc nhìn về điều kiện phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, thứ hạng của một quốc gia không đồng nghĩa với mức độ ứng dụng AI đồng đều giữa các doanh nghiệp, bởi khả năng tiếp cận công nghệ còn phụ thuộc vào quy mô, nguồn lực tài chính và trình độ nhân sự.

Trên thực tế, việc đưa AI vào hoạt động kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư đồng bộ từ hạ tầng dữ liệu, hệ thống phần mềm đến đào tạo nhân lực. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí triển khai, khả năng tích hợp công nghệ và thiếu hụt nhân sự chuyên môn vẫn là những vấn đề cần quan tâm.

Bên cạnh đó, quá trình ứng dụng AI cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, quản lý dữ liệu và kiểm soát rủi ro. Doanh nghiệp không chỉ cần lựa chọn công nghệ phù hợp mà còn phải xác định rõ hiệu quả kinh tế, khả năng tiết giảm chi phí và nâng cao năng suất sau khi triển khai.

Việc Việt Nam lần đầu góp mặt trong WDAIR 2026 mở ra cơ sở tham chiếu để các cơ quan quản lý đánh giá những điểm mạnh và hạn chế của môi trường cạnh tranh số. Từ kết quả này, các chính sách phát triển hạ tầng, hỗ trợ đổi mới công nghệ và đào tạo nhân lực có thể được xem xét theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, khả năng cải thiện thứ hạng sẽ phụ thuộc vào những chuyển biến thực chất của nền kinh tế số. Đặc biệt, mức độ ứng dụng AI trong doanh nghiệp, năng suất lao động và hiệu quả khai thác công nghệ sẽ là những yếu tố quan trọng để đánh giá chất lượng chuyển đổi số của Việt Nam.