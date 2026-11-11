Việt Nam đứng thứ 37 thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

Việt Nam đạt 78,09 điểm, đứng thứ 37 trong số 70 nền kinh tế về năng lực cạnh tranh số và AI. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Chiều 11/11, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả của Việt Nam trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh số và Trí tuệ nhân tạo thế giới năm 2026 (WDAIR 2026), do Viện Phát triển Quản lý Quốc tế (IMD), Thụy Sĩ, thực hiện.

Trong lần đầu chính thức tham gia đánh giá, Việt Nam đạt 78,09 điểm, đứng thứ 37 trong số 70 nền kinh tế. Tại Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3 trong 6 nền kinh tế được khảo sát, gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Đáng chú ý, Việt Nam đạt thứ hạng cao hơn ở một số chỉ số thành phần, với vị trí thứ 13 về ứng dụng AI, thứ 15 về quản trị số và AI, cùng thứ 21 ở nhóm hiệu quả.

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá kết quả này là tín hiệu tích cực đối với quá trình phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Việt Nam. Tuy nhiên, ông lưu ý thứ hạng không phản ánh toàn bộ năng lực cạnh tranh số của một quốc gia.

"Đạt thứ hạng cao không có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu về phát triển Chính phủ điện tử và nghiên cứu phát triển AI", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Bộ KH&CN.

Theo Phó thủ tướng, bảng xếp hạng là nguồn thông tin tham khảo về khả năng nắm bắt cơ hội, thích ứng với biến động và tạo lợi thế phát triển của mỗi nền kinh tế. Những kết quả đạt được chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp phát triển mạnh hơn, dịch vụ công tốt hơn và chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện.

Theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 thuộc nhóm ba nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số, đồng thời nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực về nghiên cứu, phát triển AI.

Với vị trí hiện tại, Việt Nam đã nằm trong các nhóm thứ hạng mục tiêu về năng lực cạnh tranh số xét theo WDAIR 2026. Tuy nhiên, đây mới là kết quả của một kỳ đánh giá, chưa đồng nghĩa toàn bộ mục tiêu đến năm 2030 đã được hoàn thành.

Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh số của IMD được công bố từ năm 2017. Năm nay, tổ chức này mở rộng phạm vi đánh giá sang trí tuệ nhân tạo, đổi tên thành WDAIR và bổ sung các chỉ tiêu AI trong phương pháp xếp hạng.

Báo cáo kết hợp dữ liệu thống kê và khảo sát để đánh giá 70 nền kinh tế, qua đó cung cấp cơ sở tham chiếu nhằm xác định điểm mạnh, hạn chế và xây dựng chính sách phát triển. Do phương pháp có thay đổi, việc so sánh kết quả năm 2026 với những năm trước cần được xem xét thận trọng.

Từ kết quả này, Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, kết nối và chia sẻ dữ liệu. Việc ứng dụng công nghệ số và AI cũng cần gắn với hiệu quả thực tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là giảm chi phí tiếp cận AI cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song song với đó, Việt Nam cần ưu tiên phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng dữ liệu và tài nguyên tính toán, đồng thời tăng cường nghiên cứu công nghệ chiến lược, đào tạo nhân lực AI.

Trung tâm dữ liệu của Viettel. Ảnh: Viettel.

Theo Phó thủ tướng, đầu tư phát triển công nghệ phải gắn với khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng, đi cùng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và ứng dụng AI có trách nhiệm.

Ông cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phương pháp đánh giá mới của IMD, phân tích những chỉ số còn hạn chế để xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp cải thiện cụ thể.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh số và AI, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ nghiên cứu cơ chế theo dõi, đánh giá thường xuyên các chỉ số quốc tế, qua đó sử dụng kết quả xếp hạng làm cơ sở phục vụ hoạch định chính sách và triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ trong thời gian tới.